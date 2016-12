FIFA WK Voetbal 2014 Rode Duivels – Achtste Finale: Opstelling België & VS – Kompany twijfelgeval

België behoort tot één van de favorieten die voor de WK titel kunnen gaan. Bij de groepsloting hadden de Rode Duivels het zeker weten gunstig getroffen. Ze hadden het voor elkaar gekregen om bij relatief eenvoudige teams te worden ingedeeld. Ondanks dat het eenvoudige teams waren had België het lastig. Nipt werd er met veel geluk en dankzij goede wissels gewonnen van Algerije, Rusland en Zuid-Korea.

Vooral de wisselspelers Mertens en Origi maakte het verschil voor België. De Rode Duivels weten dus nog niet zo goed in welke vorm ze moeten spelen. Buiten de keeper om is werkelijk niemand zeker van zijn positie en staat er telkens iemand anders in de basis. De Belgen weten zelf ook dat het beter moet en treft een relatief eenvoudige tegenstander in de VS. Wedden op winst voor de Rode Duivels levert dan ook 1,85 keer de inzet op bij bookmaker Unibet. Een winst door Amerika levert 3,45 keer de inzet op als je durft te gokken op een stunt door de VS.



De VS is meestal niet geïnteresseerd in voetbal en dit komt vooral doordat ze er eigenlijk zelf niet veel van bakken. Tot nu toe zijn er maar weinig elftallen die iets gepresteerd hebben. Voor het eerst sinds jaren is de VS nu door naar de volgende ronde met een Duitse bondscoach, die ooit de coach was van het Duitse elftal.

Ervaren spelers als Dempsey en Bradley moeten het gaan maken door passioneel voetbal te spelen op het WK. Voor de VS is het een prestatie om een loodzware groep te overleven en nu rechtstreeks tegenover de Rode Duivels te staan. Ondanks dat dit al een prestatie is willen de Amerikanen uiteraard meer en dat is door naar de kwart finales.

Beide ploegen zijn onzeker over hun opstelling voor dinsdag voornamelijk door blessures. Daarnaast schuiven de Rode Duivels bijna iedere wedstrijd aan met een vernieuwde basis. De Belgen hebben veel zorgen over hun verdediging. Kompany raakte tijdens het WK geblesseerd en kon niet spelen tegen Korea. Maandag trainde Kompay gewoon mee, dus het is de verwachting dat hij nu weer fit is om in de basisopstelling te komen. Volgens bondscoach Wilmots wordt er elke dag een vooruitgang geboekt en is er een goede hoop dat hij straks gewoon gaat spelen. Wel gaf hij aan dat Kompany fit moet zijn om opgesteld te worden: Kompany moet 100% zijn of hij speelt niet. .

Naast het missen van een vaste basis zullen de Belgen vast wel weer gaan schuiven met hun systeem. De kans bestaat dat de opstelling nog enigszins wijzigt. Je vindt hier dan ook de voorlopige opstelling waarop je kan wedden voor de Rode Duivels. Mocht je voor doelpunten gaan wedden dan telt deze weddenschap gelukkig niet als de speler niet wordt opgesteld. Dit is een voordeel als de opstelling nog niet zeker is. Wedden kan natuurlijk bij Unibet en als je een nieuwe speler bent dan krijg je direct een welkomstbonus van € 50.

Opstelling België

Keeper

Courtois (1)

Verdediging

Alderweireld (2)

Van Buyten (15)

Kompany (4)

Vertonghen (5)

Middenveld

Fellaini (8)

Witsel (6)

De Bruyne (7)

Aanval

Mertens (14)

Origi (17)

Hazard (10)

Opstelling VS

Keeper

Howard (1)

Verdediging

Johnson (23)

Gonzalez (3)

Besler (5)

Beasley (7)

Middenveld

Zusi (19)

Jones (13)

Bradley (4)

Cameron (20)

Bedoya (11)

Aanval

Dempsey (8)