FIFA WK Voetbal 2014 Rode Duivels – Kwartfinale: Opstelling Argentinië & België

De derde wedstrijd in de kwartfinales wordt gespeeld tussen Argentinië en België. Beide landen hebben qua spel nog niet altijd evenveel kunnen overtuigen, maar een plek bij de laatste acht is wel gewoon veiliggesteld en daar mag het publiek niet over klagen. Welke 22 spelers op vijf juli in de basis zullen starten, is een kwestie van afwachten. In ieder geval weten we dat er veel grote namen binnen de lijnen zullen staan. Maar wat zal de opstelling zijn van Argentinië en België, en nog belangrijker: wie gaat er door naar de halve finale van dit WK?

De bookmakers voorspellen een overwinning van Argentinië, bij Unibet staat de weddenschap “Argentinië kwalificeert zich voor de halve finales” gequoteerd op 1.55, terwijl de weddenschap “België kwalificeert zich voor de halve finales” gequoteerd staat op 2.50. Stel je zet 10 euro in bij Unibet op België, dan krijg je dus €25 terug als de Rode Duivels door gaan naar de halve finale.



Zowel Argentinië als België hadden weinig problemen met het bereiken van de achtste finales. De drie duels in de groepsfase werden iedere keer gewonnen. Daarmee werden ze beide winnaar van hun groep. Nu, in de kwartfinale, komen ze elkaar tegen. Argentinië schakelde Zwitserland na een verlenging uit en België ging door na een 2-1 zege op de Verenigde Staten, ook na 120 minuten.

Lionel Messi excelleerde dit maal wel tegen Zwitserland, maar deed dit zonder te scoren. Zijn actie in één van de laatste minuten van de verlenging zorgde er voor dat Angel di Maria vrij kwam te staan voor Diego Benaglio. De vleugelaanvaller van Real Madrid schoof de bal feilloos langs de doelman van Zwitserland.

Aan de kant van België werd zeer sterk gevoetbald. De Rode Duivels hadden tot dat moment veel kritiek gekregen op de speelstijl, maar met 30 doelpogingen in negentig minuten lieten de Belgen zien zeer goed te kunnen voetballen. Er werd niet gescoord, maar een uitblinkende Tim Howard was hiervoor de reden. De Belgen kwamen wel bij het doel, maar kregen de bal er maar niet in. In de verlenging redde Howard nog enkele keren, maar nu moest hij wel twee maal toegeven.

De Belgen kennen een zeer technisch team, dat met enkele fysieke krachten ook veelzijdigheid kent. Van Buyten, Kompany, Fellaini, Lukaku en Witsel; al deze mannen zijn zeer sterk en kunnen de Argentijnse defensie wellicht kloppen. Daar staat tegenover dat Di Maria, Messi, Lavezzi en Higuaín enkele snelle en scherpe mannen zijn, die veel gevaar stichten en vrij voor het doel heel erg gevaarlijk zijn.

Voorafgaand aan het WK verwachtte men in België een goede prestatie van de Rode Duivels op het WK. Nu die er is, wordt er steeds meer verwacht. Indien België wint, staat het plots in de halve finale en dat is, wetend dat de vorige twee WK’s niet eens meegedaan werd, een zeer knappe prestatie.

Voor Argentinië geldt dat een gouden generatie met Messi al jarenlang geen prijs heeft gepakt en daar moet maar eens verandering in komen, vinden ze in Zuid-Amerika. Zeker nu het WK gespeeld wordt in Brazilië, is het extra mooi om de wereldtitel binnen te halen. Bovendien zou het waarschijnlijk de beste voetballer ooit maken van Lionel Messi. De Argentijn wordt al jarenlang vergeleken met Diego Armando Maradona en kan zichzelf tijdens dit WK kronen tot de beste voetballer aller tijden.

De Belgen strijden echt om één ding; de halve finale. Van wedstrijd tot wedstrijd wordt gekeken naar verbeteringen en de kans dat Lukaku weer terugkeert naar zijn zeer succesvolle invalbeurt, is heel groot. Divock Origi kon, ondanks goede acties, niets forceren, terwijl Lukaku dat direct wist te doen.

We gaan een spectaculaire wedstrijd tegemoet. We weten dat deze twee landen enorm veel kwaliteiten kennen en die zullen ze ook zeker gaan inzetten. De wedstrijd zal enorm indrukwekkend zijn, hopen we uiteraard. De opstellingen van beide elftallen lees je hieronder.

Verwachte opstelling Argentinië

Doel: Sergio Romero

Verdediging: Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernandez, Marcos Rojo

Middenveld: Javier Mascherano, Fernando Gago, Lionel Messi

Aanval: Angel di Maria, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi

Verwachte opstelling België:

Doel: Thibaut Courtois

Verdediging: Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Daniel van Buyten, Jan Vertonghen

Middenveld: Axel Witsel, Marouane Fellaini, Kevin de Bruyne

Aanval: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens