FIFA WK Voetbal 2014 finale voorspellingen: online gokken op Duitsland – Argentinië

De finale van het WK voetbal in Brazilië is eindelijk daar: Aanstaande zondag zal het Maracaná gevuld zijn met aanhangers van Duitsland en Argentinië, de twee finalisten dit jaar. Het belooft een grote finale te worden en dat weet ook Netbet, de grootste bookmaker die er momenteel bij ons te vinden is. Er zijn veel opties om in te zetten met het WK, maak jij hier ook gebruik van?

Zoals veel mensen verwachten, gaat het zeer sterk presterende Duitsland als favoriet de finale in. Met een notering van 2.25 is de ploeg van Joachim Löw met overmacht kanshebber voor de eindzege in het WK. De quote voor Argentinië is liefst 3.45; hier kun je dus veel geld mee winnen. Als het weer aankomt op een verlenging, dan keert Netbet 3.20 keer jouw inzet uit.



Een doelpuntrijk duel lijkt er niet in te zitten, hoewel Duitsland liefst zeven doelpunten wist te produceren in de halve finale tegen Brazilië. Indien het totaal aantal doelpunten drie of hoger is, keert Netbet maar liefst 2.55 keer je inzet uit! Hoewel de verdediging van Argentinië dit WK pas drie maal werd gepasseerd, is Duitsland toch de grote favoriet om de wedstrijd toch te winnen.

Scores die het goed doen

Een 1-1 gelijkspel na 90 minuten kan het volgens Netbet zomaar worden. De notering voor die uitslag is namelijk 6.25 en er is geen uitslag met een lagere notering. Ook een 1-0 overwinning voor de Duitsers (6.50) en een doelpuntloos gelijkspel (6.75) kunnen er in zitten. Vooral op die laatste uitslag lijkt een grote kans te zitten: Argentinië speelde in de knock-outfase al twee maal met 0-0 gelijk en hield ook tegen België de ‘nul’ door 1-0 te winnen.

Veel mogelijkheden met online gokken

Zoals je van Netbet gewend bent is het plaatsen van weddenschappen bij de bookmaker zeer interessant en fijn. Je kunt op van alles gokken. Worden er 11 corners of meer gegeven in reguliere speeltijd? Hier kun je dan mooi 2.10 keer je inzet mee winnen. En indien er geen enkel doelpunt valt in de eerste helft, kan dit je 2.35 keer je inzet opleveren. Met spelers als Lionel Messi, Sergio Agüero, Thomas Müller en Miroslav Klose lijkt het echter geen lastige opgave te worden om een doelpunt te scoren.

Als het aan Netbet ligt, is Thomas Müller dan ook de man bij uitstek om een doelpunt te maken. Indien hij scoort, kun je 2.70 keer jouw inzet winnen. Ook voor Miroslav Klose (3.20), de huidige topscorer aller tijden tijdens WK’s, is een betrekkelijk lage quotering ingesteld.

Aan de kant van Argentinië is het Lionel Messi, vier maal uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar, die de doelpunten moet verzorgen. Voor minimaal één goal van hem win je 3.10 keer het door jou ingezette bedrag. Sergio Agüero (4.60) volgt hem op. Bij Duitsland heb je nog mannen als Schürrle (3.50) en Götze (3.75) die ook veel kans maken om te scoren.

Finale vol spanning

Deze eeuw won Duitsland nog geen enkele WK-finale en het is er alles aan gelegen om het nu wel voor elkaar te krijgen. Argentinië won al tientallen jaren geen grote prijs en voor een huidige generatie is dat absoluut zonde, zo is men in eigen land van mening. Zeker met Messi als beste voetballer ter wereld moet er een prijs gewonnen worden. Een finale vol spanning lijkt dus het logische gevolg. Maar de druk is er ook en beide landen moeten laten zien dat ze hier tegen bestand zijn.

Minimaal twee doelpunten van Argentinië in reguliere speeltijd leveren je 3.80 keer je inzet op. Bij Netbet zetten veel mensen ook in op de weddenschap ‘Both teams to score’. Gebeurt dit, dan win je 2.10 keer je inzet. Houdt één van de twee landen de nul? Dan win jij 1.65 keer je inzet.

We kijken uit naar een prachtige finale, die helaas zonder Nederland aan zal vangen. Duitsland en Argentinië zijn er klaar voor. Ben jij het ook?