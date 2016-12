PDC Darts: World Matchplay lonkt; Van Gerwen favoriet

Op zaterdag 18 juli begint de World Matchplay weer. Zoals we gewend zijn, is Michael van Gerwen torenhoge favoriet om met de zege aan de haal te gaan. Het deelnemersveld is echter enorm sterk. Het toernooi duurt tot en met 26 juli en het zal gehouden worden in de Winter Gardens in Blackpool. Een spannend toernooi, maar wat mogen we verwachten van de toppers?

Nederlandse hoop gevestigd op Van Gerwen

De Brabander Michael van Gerwen komt in de eerste ronde van het toernooi uit tegen landgenoot Benito van de Pas. NetBet heeft Mighty Mike gebombardeerd als grote favoriet. Met een notering van 2.80 is hij niet de exclusieve favoriet, maar zijn notering is nog steeds lager dan alle andere deelnemers.

Met zijn tweede plaats in de Premier League en zijn recente eindzeges van de Dubai Darts Masters en Dutch Darts Masters is Michael van Gerwen bezig aan een zeer sterk seizoen. Winst bij de World Matchplay zou dan ook een extra mooie toevoeging zijn, maar bij dit prestigieuze toernooi zijn er meer kapers op de kust die graag aan de haal gaan met de eer.



Bookmaker zet ook in op Taylor en Anderson

Twee andere favorieten bij het toernooi zijn Phil Taylor en Gary Anderson. De Engelse Taylor is al tientallen jaren actief in de hoogste regionen van de sport. Met diverse WK-titels en eindzeges in de Premier League of Darts mag The Power zich één van de beste darters ooit noemen. NetBet keert bij Taylor 3.50 maal je inzet uit, waarmee hij redelijk dicht achter Van Gerwen zit. In de eerste ronde zal Phil Taylor uitkomen tegen John Henderson, de absolute underdog in dit onderlinge duel.

Gary Anderson, ook wel The Flying Scotsman genoemd, heeft minder kans om te winnen als het aan de bookmaker ligt. Een eindzege van de Schot brengt jou 6.40 keer je inzet, een stuk minder dan de twee mannen die eerder genoemd waren.

Ondanks zijn overduidelijke overwinning in de finale van de Premier League lijkt hij zijn naam dus nog niet helemaal gevestigd te hebben. Anderson ontmoet Steve Beaton in de eerste ronde van de World Matchplay. Op het eerste oog lijkt dit dus een makkelijke opdracht voor de Schot.

In totaal zullen 32 deelnemers op 18 juli beginnen aan hun strijd in de World Matchplay 2015. Michael van Gerwen, Phil Taylor en Gary Anderson lijken te moeten gaan uitmaken wie er met de eindzege vandoor gaat. Of is er nog ruimte voor outsiders als Adrian Lewis (15.00), de uitstekend presterende Dave Chisnall (17.00) of misschien toch James Wade (26.00)?

De mannen zullen vanaf deze zaterdag beginnen met hun avontuur. De eerste ronde duurt enkele dagen, waarna de afvalrondes steeds met minder deelnemers zullen overblijven. De finale wordt uiteindelijk gespeeld op zondag 26 juli. Kan Van Gerwen met de zege aan de haal in Blackpool, of wordt het toch een andere topper?