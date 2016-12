PDC World Matchplay darts: kansen voor Van Gerwen, Klaasen, Van der Voort en Van Barneveld

Met maar liefst vijf Nederlandse deelnemers is het veld tijdens de World Matchplay darts uitstekend bezet. Van de 32 namen komen er dus vijf uit Nederland en hun kansen zijn zeker niet gering. Kim Huybrechts is de enige Belg die mee doet aan het toernooi. Krijgt de finale van dit toernooi straks een Oranje lintje?

Bij NetBet kan je online wedden op PDC Darts. Wat denk jij dat het gaat worden?

Van Gerwen loot Nederlandse opponent in eerste ronde

Michael van Gerwen, volgens NetBet de absolute favoriet tijdens dit toernooi, zal in de eerste ronde uitkomen tegen Benito van de Pas, een Nederlandse tegenstander. Volgens de bookmaker is de kans dat Mighty Mike wint, zeer groot (2.80). Benito van de Pas kent een veel lagere notering om de eindzege bij het toernooi te pakken (151.00).

Één ding is dus zeker: in de tweede ronde van het World Matchplay zullen we het dus in ieder geval met één Nederlander minder moeten doen, al is het wel zeker dat er minstens één Nederlander naar de tweede ronde zal doorstomen.



Klaasen, Van der Voort en Van Barneveld loten buitenlandse tegenstanders

Van de overige 30 deelnemers zijn er drie die uit Nederland komen. Eerst hebben we Jelle Klaasen, de Brabander die Lakeside in 2006 wist te winnen. Na acht jaar geen prijs te hebben gewonnen in de PDC, schreef Klaasen in Wigan weer eens een titel op zijn naam. Met een notering van 126.00 lijkt de titel nu ver weg. In de eerste ronde heeft Klaasen geloot tegen Simon Whitlock en dat is geen gemakkelijke loting. Whitlock is namens de favoriet in het onderlinge duel.

Vincent van der Voort is met een notering van 101.00 ook niet bepaald een outsider voor het toernooi. De loting heeft naar voren gebracht dat Van der Voort het moet gaan opnemen tegen Brendan Dolan, de op papier minder sterke tegenstander. Een eindzege in het toernooi levert 151.00 keer je inzet op bij NetBet.

De laatste Nederlander, Raymond van Barneveld, maakt een relatief goede kans om ver te reiken in het toernooi, dat op 18 juli zal aanvangen in Blackpool. Barney kent een notering van 26.00. Andy Hamilton, zijn tegenstander in de eerste ronde, is één van de minder sterke deelnemers. Voor een eindzege van de Brit zou je liefst 251.00 keer je geld krijgen.

Toernooi uitgezonden op Nederlandse televisie

RTL7 doet uitgebreid verslag van het World Matchplay toernooi. Via livestreams op de website kun je iedere wedstrijd bekijken, meteen al vanaf de eerste ronde. Daarnaast is er tussen 18 en 26 juli dagelijks een uitzending vanaf half tien ’s avonds.

Of de Nederlandse deelnemers daadwerkelijk voor succes kunnen gaan zorgen, zal meteen blijken vanaf de eerste ronde. In ieder geval één Nederlander stroomt door naar de tweede ronde, maar het zou mooi zijn indien er nog drie bij kunnen komen. Van Barneveld lijkt hiervoor de beste papieren te hebben. Zorgt de eerste ronde meteen voor succes in de Nederlandse equipe tijdens de World Matchplay?