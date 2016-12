PDC World MatchPlay Darts 2015: Tweede Ronde met Michael van Gerwen – Jamie Lewis

Vanaf dinsdag 21 juli gaat de tweede ronde van het World MatchPlay toernooi in Blackpool verder. Michael van Gerwen wist zich als enige Nederlander te kwalificeren voor deze tweede ronde, in tegenstelling tot zijn landgenoten Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Vincent van der Voort. Wie maken er nog veel kans op een goede eindklassering?

Van Gerwen loot Lewis

Niet Adrian, maar Jamie Lewis zal de tegenstander van Michael van Gerwen zijn in de tweede ronde van World MatchPlay. Michael van Gerwen rekende in de eerste ronde overtuigend af met Benito van de Pas. Het werd 10-4 in het voordeel van de Brabantse nummer twee van de Premier League.

Zijn opponent, Jamie Lewis, versloeg Justin Pipe met 10-7. Samen met landgenoot Gerwyn Price wist de Welshman de eer van zijn land hoog te houden, want er zijn slechts twee deelnemers uit Wales die aan het toernooi mee. De uitschakeling van Kim Huybrechts zorgde eerder al dat er een nationaliteit op het toernooi verdween.



Ervaren Whitlock overtuigend door, einde Van der Voort

Simon Whitlock, de 46-jarige Australiër, is de enige deelnemer die niet afkomstig is uit Europa, zette duidelijke cijfers neer tegen Jelle Klaasen. Whitlock liet slechts 4 legs toe aan de voormalig wereldkampioen van de BDO. In de tweede ronde ontmoet hij Ian White, die verrassend naar de tweede ronde ging.

Verrassingen waren dan ook overal te zien in de eerste ronde. Zo versloeg Mensur Suljovic, de enige deelnemer uit Oostenrijk, zijn Engelse opponent Terry Jenkins knap met 11-9. Daarnaast werd Stephen Bunting met 10-6 uit het toernooi gestuurd door Ian White. Gary Anderson liet overigens geen steek vallen; hij versloeg Steve Beaton ruimschoots door met 10-4 te winnen. In de tweede ronde komt hij tegen de Oostenrijkse verrassing te staan.

Wordt de tweede ronde net zo een spektakel?

De eerste ronde van het World MatchPlay 2015 zorgde dus direct voor leuke en verrassende resultaten. Voor de neutrale kijker zou het mooi zijn als de tweede ronde ook sensatie oplevert, al zou Nederlands succes wel meer dan welkom zijn. RTL7 doet immers uitgebreid verslag van het toernooi, dat nog aan zal houden tot en met zondag 26 juli.

Van Gerwen is veruit de favoriet om door te gaan naar de volgende ronde. Jamie Lewis (13.00 keer je inzet) wordt volgens Netbet bijna geen kans toegedicht, terwijl je voor de Brabander slechts 1.001 keer je inzet ontvangt. Ook de Oostenrijker Suljovic lijkt weinig kans te maken (notering van 6.60) tegen Gary Anderson. Voor de Schot krijg je 1.08 keer je inzet.

Michael van Gerwen zal op deze dinsdagavond proberen de Nederlandse eer hoog te houden. Als enige overgebleven Nederlander lijkt er toch weinig hoopvol aan het World MatchPlay 2015 te zijn, al verandert de Brabander dit wellicht nog deze week!