PDC Darts kwartfinale World MatchPlay: Michael Van Gerwen loot Ian White

We zijn nu enkele dagen onderweg en het World MatchPlay 2015 is ongeveer halverwege. Van de vijf Nederlanders die aan het toernooi begonnen, is alleen Michael van Gerwen nog kanshebber op de titel. Naast Van Gerwen zijn er nog enkele andere kanshebbers in de race, waaronder Peter Wright en Dave Chisnall. Wie kunnen deze donderdag en vrijdag de halve finales van het World MatchPlay bereiken?

Bij NetBet kan je online wedden op de World MatchPlay Darts. Wat denk jij dat het gaat worden?

Van Gerwen loot White als tegenstander

Michael van Gerwen, de Nederlandse hoop van het toernooi, heeft in de kwartfinale van donderdagavond geloot tegen de Engelse Ian White. White versloeg verrassend Stephen Bunting en vervolgens ook Simon Whitlock in zijn route naar de kwartfinale, dus de Brabander is opgepast.

In zijn eerste ronde was Mighty Mike veel te sterk voor zijn landgenoot Benito van de Pas (10-4), waar hij in de tweede ronde genadeloos afrekende met Jamie Lewis (13-2). Vooral in die tweede ronde gooide van Gerwen ongekend sterk. Met zijn gemiddelde van 111, het hoogste tot dusver, heeft hij een straatlengte voorsprong op veel tegenstanders.



Een mogelijke halve finale voor Van Gerwen zit er in tegen de winnaar van het duel dat tussen Gerwyn Price en Peter Wright gespeeld wordt. Een Welshman of een Schot zal dus hoe dan ook de tegenstander van de Brabander zijn in een eventuele halve finale.

Ook Wade, Taylor en Suljovic naar kwartfinale

De Engelse James Wade en Phil Taylor kenden niet veel problemen met respectievelijk Brendan Dolan en Andy Hamilton. Zij bereikten de kwartfinales. Taylor, ook wel The Power genoemd, komt uit tegen Dave Chisnall, die een wisselvallig maar vooral ook sterk seizoen beleeft. James Wade ontmoet Mensur Suljovic in zijn kwartfinale.

De laatste kwartfinale gaat tussen Peter Wright en Gerwyn Price, de Welshman die verrassend won van Adrian Lewis. Bookmaker Netbet verwacht dat Van Gerwen ook in de kwartfinale weer hoge ogen gaat gooien. Voor een overwinning van de Nederlander krijg je slechts 1.06 keer je inzet, waar de notering voor Ian White liefst 7.25 is! Ook Peter Wright (1.26 keer je inzet) lijkt tegen Gerwyn Price (3.50 keer je inzet) de absolute favoriet te zijn om door te gaan in het toernooi.

Mensur Suljovic was één van de grote mannen in de tweede ronde. De enige Oostenrijker in het toernooi, die in de eerste ronde niet op de hoogte leek van het feit dat er met twee legs verschil gewonnen moet worden, haalde wereldkampioen Gary Anderson in de tweede ronde knap uit zijn ritme en wist daardoor de partij te winnen met 13-9.

Strijden voor plaats in de halve finale

Michael van Gerwen wist het World MatchPlay nog niet te winnen in zijn nu al glansrijke carrière. De Brabander zal er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen. Vier Engelsen, een Oostenrijker, een Welshman en een Schot zullen hem in de kwartfinale omringen. Kan Van Gerwen de grote druk overleven en nog verder komen in het World MatchPlay 2015?