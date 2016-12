Finale PDC Darts World MatchPlay 2015: Van Gerwen tegen Wade

Een week van darts is voorbij en de finale van het World MatchPlay 2015 staat op het programma. Na de eerste speelronde was er nog slechts één Nederlander actief tijdens het toernooi en dat was Michael van Gerwen. Uitgerekend hij staat nu in de finale. James Wade is de verrassende tegenstander. De Engelsman versloeg Phil Taylor in een zinderende halve finale van het World MatchPlay!

Van Gerwen zet gemiddelde door

Na zijn uitschietende gemiddelde van 111 in de tweede ronde tegen Jamie Lewis gooide Van Gerwen wisselvallig tegen Ian White, al gooide hij nog wel een sterk gemiddelde van 102. Hij wist dit gemiddelde ook in zijn halve finale tegen Peter Wright, die gemiddeld ook 102 gooide, vol te houden. De Brabander was echter net iets scherper op zijn dubbels en het restant van de wedstrijd, waardoor de Schot naar huis werd verwezen.

In de andere halve finale was James Wade te sterk voor zijn landgenoot Phil Taylor. Taylor was na overtuigende zeges op Andy Hamilton en Dave Chisnall in de halve finale terecht gekomen en werd door veel kenners gezien als de favoriet voor een finaleplek. Het liep echter anders: met een lager gemiddelde (98 tegenover 104) wist Wade zijn opponent af te troeven.



Nu, op zondagavond, zal Michael van Gerwen tegen James Wade staan om voor het eerst in zijn leven het World MatchPlay op zijn naam te schrijven. Dit lukte hem nog nooit, al kwam hij gedurende zijn laatste deelnames steeds dichterbij, waaronder een verloren finale.

Bookmaker ziet Van Gerwen als favoriet

Zoals voorafgaand aan het toernooi al werd voorspeld, lijkt Michael van Gerwen absoluut op weg te gaan naar de zege. Helemaal zit dit seizoen hem nog niet mee. Hij verloor de finale van de Premier League, een competitie die hij zeer graag op zijn naam had geschreven. Wel won hij diverse toernooien, wat hem bij veel bookmakers de favorietenrol opleverde. Daar staat tegenover dat Wade op voorhand niet werd betiteld als één van de grootste kanshebbers op de zege van het World MatchPlay 2015.

NetBet verwacht dan ook dat Van Gerwen veel meer kans heeft om het toernooi achter zijn naam te schrijven dan zijn opponent, James Wade. Alleen in de eerste ronde overtuigde de Engelsman met zijn scores (gemiddeld 104), maar sindsdien kwam hij gemiddeld nauwelijks in de buurt van de 100, waar Van Gerwen niet veel steekjes liet vallen. Alleen gedurende zijn partij tegen Ian White kende de Brabander wat problemen, al herstelde hij dit zeer goed aan het einde van zijn wedstrijd.

Deze zondagavond belooft veel spektakel te worden wanneer Van Gerwen het op moet nemen tegen James Wade. Beide darters zijn er op gebrand om met de zege aan de haal te gaan, maar welk van de twee darters mag aan het langste eind trekken? We gaan het snel zien!