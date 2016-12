PDC Perth Darts Masters 2015: Van Gerwen favoriet

Halverwege augustus staan de Perth Darts Masters op het programma. In een nasleep van een nu al spectaculair seizoen komen de grote namen naar Australië en Nieuw-Zeeland om hun kunsten tentoon te stellen. Achtereenvolgens Perth, Sydney en Auckland zullen de locaties van de toernooien zijn, maar eerst Perth. Volgens de bookmakers zal Michael van Gerwen torenhoog favoriet zijn!

Succesvol World MatchPlay 2015

Voor Van Gerwen duurde het even, maar enkele weken geleden schreef hij voor het eerst het World MatchPlay op zijn naam. Nadat hij in eerdere jaren al een finale verloor en ook een keer tot de halve finale kwam, wist hij het ditmaal wel af te maken: Van Gerwen versloeg James Wade met de duidelijke cijfers van 18-12! Hiermee heeft Van Gerwen alle grote toernooien al eens gewonnen, met uitzondering van de Grand Slam of Darts.

Trip naar Oceanië

Tussen 14 en 16 augustus zullen de sterren van de PDC naar Perth komen om hun kwaliteiten tentoon te stellen. Gary Anderson, de wereldkampioen, is er bij, net als Michael van Gerwen, de huidig nummer één van de wereld. Anderre deelnemers zijn Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, Peter Wright, James Wade, Stephen Bunting en Phil Taylor, winnaar van de editie van 2014 tijdens het toernooi in Perth. Het totaal aantal deelnemers zal 16 zijn, dus de darters moeten enkele ronden doorkomen om voor de prijzen te gaan spelen.



Het toernooi zal worden afgewerkt in het Challenge Stadium in Perth. Op 14 augustus zal het toernooi beginnen, waar deze op zondag 16 augustus weer ten einde komt.

Voor Van Gerwen zal het toernooi in teken staan van sportieve wraak. De Brabander verloor vorig jaar van een ijzersterke Phil Taylor, die met 11-9 in legs iets te sterk was voor de Brabantse nummer één van de wereld.

Bookmaker verwacht zege Van Gerwen

Het is niet geheel onverwacht dat Michael van Gerwen favoriet is, gezien zijn sterke seizoen en de manier waarop hij het World MatchPlay 2015 naar zich toe trok. In zijn tweede ronde was hij met een gemiddelde van 111 oppermachtig en liet hij zien hoe sterk hij echt is.

De bookmakers verwachten al het hele jaar door dat Van Gerwen favoriet is bij de toernooien waar hij aan de start staat. Hij laat maandelijkse sterke vormen zien en lijkt nu eenmaal de best spelende darter die er momenteel rondloopt.

Voor dit toernooi lijkt Van Gerwen de favoriet, maar er zijn enkele kapers op de kust, zoals Gary Anderson. Ook Phil Taylor, James Wade en Adrian Lewis lijken kans te maken op de zege.

De Perth Darts Masters zullen binnenkort gaan uitwijzen wie de sterkst spelende darter in Oceanië zal zijn. Na het toernooi van Perth volgen ook Sydney en Auckland.