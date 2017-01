Transfergerucht: Feyenoord toont belangstelling in Watford aanvaller Steven Berghuis

foto: © Fakwes onder een CC BY 3.0 licentie

José Fortes, de zaakwaarnemer van Steven Berghuis, heeft bevestigt dat Feyenoord interesse heeft getoond in de aanvaller van Watford FC. Eerder gingen er al geruchten, maar Feyenoord wilde hier zelf niet op in gaan.

Berghuis maakte begin van dit seizoen een transfer van AZ naar Watford, maar hij komt daar nauwelijks aan spelen toe. Belangrijke reden daarvoor is dat Quique Sánchez Flores — trainer van Watford — eigenlijk pas na de transfer van Berghuis besloot om een andere systeem te gaan spelen, waarin Berghuis niet tot zijn recht komt. Berghuis is een aanvallende vleugelspeler, maar Watford speelt nu meer met verdedigende vleugelspelers.



Vorig jaar was Steven Berghuis nog een belangrijke speler in de Eredivisie, en scoorde hij 11 goals. Het ging hem voor de wind bij AZ, en hij kon kiezen uit verschillende clubs waaronder Ajax en PSV. Uiteindelijk koos hij voor een avontuur in de Premier League, wat dus volkomen verkeerd uitpakte.

Rodriguez zegt over de belangstelling: Martin van Geel heeft mij hierover gebeld en zijn interesse kenbaar gemaakt. Ik vind Feyenoord een goede optie voor Steven, maar we moeten kijken wat mogelijk is. Watford is namelijk nog steeds overtuigd van zijn kwaliteiten.

Watford betaalde €6,5 miljoen voor Berghuis, en hij heeft nog een contract tot media 2019. Het lijkt er dus niet op de Berghuis voor een laag transferbedrag mag vertrekken. Gezien Feyenoord’s financiële middellen lijkt het daarom aannemelijker dat ze geïnformeerd hebben of Berghuis op huurbasis naar de Kuip kan komen.

Steven Berghuis Ongelukkig bij Watford

Watford promoveerde vorige jaar naar de Premier League, en trok toen veel spelers aan. Dit jaar behaalde het team redelijke successen, met een plaats in de halve finale van de FA cup en een 12de plaats in de Premier League. Ondanks dat is Steven Berghuis niet erg gelukkig bij zijn club, uiteraard komt dat door het zeer beperkt aantal speelminuten dat hij maakt.

We doen het goed en de club leeft , vertelt Steven Berghuis in een interview met de NOS, maar ik maak er geen onderdeel van uit. Dat is frustrerend. . Dit seizoen speelde Berhuis slechts 127 speelminuten, en dat raakt hem erg: Op voetbalgebied ben ik ongelukkig. Ik ben iemand die daar slecht tegen kan. . Voor Berghuis is het dus te hopen dat de geruchten over een transfer waarheid worden.

Steven Berghuis in betere tijden

Dat Steven Berghuis daadwerkelijk goed kan voetballen kunnen we gelukkig nog zien op archief materiaal. Hierbij een aantal fragmenten waarin duidelijk naar voren komt dat Berghuis gewoon een hele goede voetballer is, die meer verdient dan bankzitter te zijn bij een club in de middenmoot van de Premier League.