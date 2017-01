Formule 1 Nieuws: Max Verstappen verkast naar Red Bull Racing

Laatste Update: 6 mei Red Bull heeft bekend gemaakt dat Max Verstappen per direct het stoeltje van Daniil Kvyat bij Red Bull Racing overneemt. Het gerucht ging al langer dat Verstappen na dit Formule 1 seizoen voor Red Bull zou gaan racen, maar doordat de teamleiding van Red Bull ontevreden was over het gedrag en de inconsistentie van Daniil Kvyat, hebben ze besloten dat Verstappen per direct het stoeltje van de Rus overneemt. Verstappen zal tijdens de Grand Prix van Spanje voor het eerst uitkomen voor Red Bull Racing.

Volgens geruchten in de Telegraaf zou het contract van Max Verstappen opengebroken zijn. Eerder had Verstappen een contract met Red Bull tot aan volgend seizoen, maar nu schijnt hij een contract te hebben dat hem voor de komende drie en half jaar een stoeltje bij Red Bull Racing garandeert.



Daniil Kvyat kwam tijdens zijn thuis Grand Prix tot twee keer toe in aanraking met Sebastian Vettel. Kvyat accepteerde dat hij een fout had gemaakt, en had voor de acties zijn excuses aangeboden. Daarna is er overleg geweest binnen de teamleidingen van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso en is er dus besloten om Kvyat terug te zetten naar Toro Rosso, en om Max Verstappen te promoveren naar Red Bull Racing. Kvyat kwam in 2014 al eerder uit voor Toro Rosso.

De komende dagen zal Max Verstappen druk bezig zijn met het kennismaken met zijn nieuwe team. Hij zal onder andere een nieuw racestoeltje moeten laten maken, en hij zal in de simulator moeten wennen aan zijn nieuwe Red Bull Formule 1 wagen. Verstappen zegt daar zelf over: Samen met Red Bull Racing zetten we nu alles op alles om mij zo optimaal mogelijk voor te bereiden op mijn eerste meters in de RB12 Tag Heuer, die ik volgende week vrijdag in Barcelona zal afleggen. .

Reacties op Promoveren Max Verstappen

Red Bull’s teambaas Christian Horner is enthousiast over de komst van Verstappen: Max heeft aangetoond dat hij een uitmuntend jong talent is. Zijn prestaties bij Toro Rosso zijn indrukwekkend tot nu toe, en we zijn blij dat we hem de kans geven om voor Red Bull Racing te gaan rijden. .

Max Verstappen reageert op zijn eigen website: Deze volgende stap in mijn nog prille Formule 1-carrière is een waanzinnige kans (…) Het betekent voor mij een nieuwe uitdaging, waarbij ik snel veel kan opsteken in de omgeving van het topteam Red Bull Racing. Daarnaast kijk ik er enorm naar uit om samen te werken met en te leren van een ervaren en bewezen teamgenoot zoals Daniel Ricciardo is. .

Jos Verstappen is erg blij met de deal van zijn zoon. Red Bull Racing is een topteam en ons doel is altijd geweest om Max bij een topteam te krijgen. , aldus Jos Verstappen tegenover GPupdate.

Voormalig Formule 1 veldvuller Giedo van der Garde durft al te dag dromen, hij houdt er rekening mee dat Max Verstappen mogelijk sneller zal zijn dan Daniel Ricciardo tijdens de volgende Grand Prix in Barcelona: De wonderen zijn de wereld nog niet uit, misschien staat Max er wel voor. Hij kent het circuit goed en wennen aan de auto gaat wel lukken. .

Onbegrip op ‘degradatie’ Daniil Kvyat

Really? one bad race and Kyvat's dropped, what about the podium in the previous race? #Shortmemories https://t.co/8YDBZPDP3v — Jenson Button (@JensonButton) 5 mei 2016

De fout van Daniil Kvyat lijkt dus extreem zwaar afgestraft te worden. McLaren coureur Jenson Button gaf op Twitter al direct aan dat hij vond dat Red Bull last heeft van een kort geheugen. Vorig seizoen behaalde Kvyat meer punten dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Ook dit seizoen ging het niet slecht: Tijdens de Grand Prix van China werd Kvyat derde, terwijl Ricciardo als vierde eindigde.

Nu is het wel zo dat Daniil Kvyat niet alleen vanwege deze fouten teruggezet wordt naar Toro Rosso. Het lijkt er namelijk op dat Kvyat dit seizoen niet goed overweg kan met de druk. Zijn rondetijden zijn dit seizoen over het algemeen een paar tiende langzamer dan die van Daniel Ricciardo, terwijl ze vorig jaar niet aan elkaar onder deden.

Daarnaast was Red Bull mogelijk al langer opzoek naar een reden om Max Verstappen te kunnen promoveren, en waren de foutjes van Kyvat een makkelijk excuus. Verstappen maakt vorig seizoen enorm indruk, en de geruchten gingen al een tijdje dat zowel Ferrari als Mercedes interesse zouden hebben om Verstappen een race stoeltje voor 2017 aan te bieden. Door Verstappen nu al een race stoeltje bij Red Bull aan te bieden, behouden ze Verstappen waarschijnlijk ook voor 2017.

Gevaar ligt op de loer voor Max Verstappen

Red Bull Racing is een top team in de Formule 1, en dus een grote stap voorwaarts voor Max Verstappen. Hierin dreigt ook meteen het gevaar. Bij Toro Rosso ligt de nadruk op het zo goed mogelijk ontwikkelen en bijstaan van racetalent, terwijl bij Red Bull presteren voor op staat.

Doordat Verstappen nu voor een top team rijdt zal er nu veel meer druk op de schouders van Verstappen liggen. Hij kan zich bijna geen fouten meer permitteren.

Bij het team van Toro Rosso is er meer begrip voor gemaakte foutjes. Een verprutste start of een remfout heeft bij Red Bull meer consequenties dan bij Toro Rosso. Ook zal het arrogante board radio gedrag dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië vertoonde, bij Red Bull niet getolereerd worden.

Next question is: What happens if Ricciardo blows Verstappen off? Career over by 19? — Andrew Benson (@andrewbensonf1) May 5, 2016

Andrew Benson –hoofd Formule 1 bij de BBC– vraagt zich op Twitter dan ook af wat er met de carrière van Max Verstappen zal gebeuren als blijkt dat Daniel Ricciardo een stuk sneller is dan Verstappen. Is dan Verstappens carrière afgelopen wanneer hij 19 is? De degradatie van Daniil Kvyat bewijst namelijk dat Red Bull er geen problemen mee heeft om rijders aan de kant te zetten mocht Max Verstappen niet weten te presteren.

Formule 1 journalist Dieter Rencken houdt er ook rekening mee dat Verstappen mogelijk te vroeg naar Red Bull Racing gaat: Waar het om gaat is dat het stoeltje bij Red Bull’s top team een jaar te vroeg kwam voor Kvyat (…) en datzelfde scenario kan ook van toepassing worden op Verstappen. .

Max Verstappen komt aan bij de Red Bull fabriek

Max Verstappen heeft direct op 5 mei al een bezoek gebracht aan de fabriek van Red Bull F1. In een interview met Red Bull TV laat hij weten dat hij uiteraard blij was met zijn promotie, maar ook een beetje geshockeerd.