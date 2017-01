Vertrekt Gregory van der Wiel transfervrij naar West Ham of Manchester United?

De geruchten gingen al een tijdje, maar nu is het officieel bekend gemaakt: Gregory van der Wiel zal vertrekken bij Paris Saint-Germain. De Franse kampioen maakte bekend dat het aflopende contract van Van der Wiel niet verlengt zal worden. Hierdoor kan Van der Wiel transfervrij naar een andere club vertrekken.

De Britse krant Sunday Express weet te melden dat zowel West Ham als Manchester United interesse zouden hebben in de Amsterdammer. West Ham speelde dis seizoen zonder een echt sterke rechtsback, en de komst van Gregory van der Wiel zou een enorme versterking van de verdediging betekenen. Een basisplaats bij West Ham zou dan ook zo goed als zeker zijn.



In februari kwam al naar buiten dat Manchester United interesse zou hebben in de diensten van Gregory van der Wiel. In tegenstelling tot West Ham spelen bij Manchester United wel al echte backs zoals Luke Shaw en Ashley Young, waardoor een basisplaats minder zeker lijkt.

Vorige maand ging nog het gerucht dat Gregory van der Wiel een aanbieding bij AS Monaco op zak zou hebben.

Gregory van der Wiel speelde sinds 2012 bij PSG, en werd alle vier de jaren landskampioen. Coach Laurent Blanc liet Van der Wiel vaak op de reserve bank zitten. De rechtsback kwam slechts in zeventien competitiewedstrijden in actie.

Gregory van der Wiel kwam vier jaar geleden over van Ajax voor een transferbedrag van 6 miljoen euro, en kan nu dus gratis naar een andere club. Een terug keer naar Ajax lijkt vanwege het salarisplafond van de Amsterdamse club niet waarschijnlijk.