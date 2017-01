EK kwartfinales Voorspellingen Duitsland – Italië 2 juli 2016 — Voorbeschouwing met tips om online te wedden

Na de klassieker Italië – Spanje begint er een nieuwe kaskraker namelijk de wedstrijd Duitsland tegen Italië. Beide landen spelen een prachtig EK2016 en van Italië werd vooraf niet verwacht dat ze het tot de kwartfinale zouden schoppen.

Italië benoemde zichzelf al snel tot een gevaarlijke outsider en dit wordt extra bewezen tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Italië.



De Italiaanse bondscoach loopt alleen tegen wel wat problemen op het middenveld aan tegen de Duitsers. Het ziet er naar uit dat de bondscoach maar liefst 3 middenvelders moet missen. De Rossi en Candreva zijn waarschijnlijk niet op tijd hersteld van hun blessure voor de wedstrijd tegen Duitsland.

Een vervanger zou Motta kunnen zijn, maar hij is geschorst vanwege twee gele kaarten. De Rossi zou eventueel een volgende wedstrijd wel kunnen spelen. Voor Candreva zou het EK misschien wel voorbij zijn.

Het zou goed kunnen dat Italië met een ander systeem gaat spelen tegen Duitsland vanwege de blessures. Uiteraard zullen de Italianen gaan vertrouwen op hun nieuwe favoriete spits. Graziano Pellé scoorde al twee keer. Hij kan met twee doelpunten eventueel een nieuw record pakken. Mario Balotelli is tot nu toe de enige Italiaan die ooit drie doelpunten op één EK wist te maken. Dit deed hij tijdens het Ek in 2012.

Volgens Duitsland is Italië slechts één van de heuvels die ze over moeten om de finale te bereiken. Löw verwacht helemaal niet dat de Italianen een probleem gaan vormen ondanks dat ze Spanje wisten uit te schakelen. De Duitsers hebben nog niet eens één tegentreffer gehad op dit EK. Italië heeft er wel al één gehad van Ierland en wist deze wedstrijd zelfs niet te winnen. De Duitsers denken dat een doelpunt al genoeg is om de Italianen te laten verliezen. Uiteraard gaat de Mannschaft voor het hoogst haalbare en zullen ze er meer gaan scoren dan één. Tenminste dat is het doel als het aan de bondscoach ligt.

Tot nu toe is Italië eigenlijk het enige land waar Duitsland al vaker tegen heeft gespeeld tijdens een groot toernooi. Alleen dit betekend geen goed nieuws van de Duitsers ze hebben namelijk ook nog nooit gewonnen van Italië op een groot toernooi. Volgens de cijfers heeft Duitsland het eigenlijk altijd lastig tegen de Italianen. Italië is tot nu toe acht duels ongeslagen als ze tegen Duitsland moeten. Als het aan de Italianen ligt plakken ze hier een nieuw gewonnen duel aan vast.

Voorspelling volgens de bookmakers

Uiteraard kan je bij LeoVegas opnieuw een weddenschap vastleggen op de wedstrijd Duitsland – Italië. De kansen liggen volgens de bookmakers vrij dicht bij elkaar. Eigenlijk zou deze wedstrijd alle kanten op kunnen gaan. Italië kan aan het einde de wedstrijd winnen of Duitsland maakt in de laatste minuut de winnende doelpunten zoals altijd. Italië heeft misschien last van een paar blessures, maar aan de andere kant heeft Duitsland ook nog steeds een niet fitte Schweinsteiger.

LeoVegas verwacht dat Duitsland iets meer kans heeft om te winnen, maar het verschil is niet heel groot. Als je € 10 inzet op Duitsland dan win je € 22,50. Zet je € 10 in op Italië? Dan win je € 39,50. Duitsland maakt dus altijd nog meer kans maar de verschillen zijn wel eens groter bij EK wedstrijden bij LeoVegas. Aan de andere kant kan je wel een leuk bedrag winnen als je gaat wedden op deze wedstrijd. Bij de weddenschap wordt er gekeken naar de uitslag na 90 minuten plus verlenging. Eventuele penalty’s worden dus niet meegenomen. Het kan dus een gelijkspel worden en dan win je € 30,50. Het zou dus goed een gelijkspel kunnen worden en een winst voor Duitsland na penalty’s.

LeoVegas laat zien dat een gelijkspel met penalty’s goed mogelijk is. Uiteindelijk winst Duitsland de penalty’s als je kijkt naar de weddenschap wie er doorgaat naar de volgende ronde. Een weddenschap wie er doorgaat levert bij Duitsland € 15,60 op en Italië € 25 bij een inzet van € 10. Een overtuigende winst voor Duitsland gaat het dus niet worden als we de bookmakers mogen geloven. Dit is niet zo heel gek want veel overtuigende overwinningen hebben de Duitsers nog niet behaalt dit EK2016.

Ongeacht wat de uitslag gaat worden kan je wel wedden of beide teams gaan scoren. Als je denkt dat zowel Italië als Duitsland gaat scoren dan win je met een inzet van € 10 ineens € 23,50. Een 0-0 uitslag lijkt voor LeoVegas ook goed mogelijk met € 16 of natuurlijk dat maar één team scoort en wint.

Naast wedden welk team gaat winnen of scoren kan je ook de doelpuntenmaker voorspellen tijdens de wedstrijd. Bij Duitsland kan dit nog wel lastig worden. Er is nog niet echt een topscoorder opgestaan. De doelpunten komen telkens weer van een andere speler. Dit maakt het lastig om te voorspellen welke Duitser er gaat scoren tijdens de wedstrijd tegen Italië. De bookmakers hebben nog het meeste vertrouwen in Thomas Müller en Mario Gómez de twee aanvallers van de Duitsers. Gómez is goed voor € 35 bij een inzet van € 10 en bij Müller win je ook € 35 als hij een doelpunt maakt tegen Italië. Bij de Italianen liggen de kansen vooral bij Graziano Pellé, Simone Zaza en Immobile Ciro. De drie aanvallers zijn goed voor € 44 bij een inzet van € 10 op een doelpunt.

Voorspelling: Duitsland wint en gaat naar de volgende ronde.

Het wordt een lastige wedstrijd en de teams liggen dicht bij elkaar. Toch is Duitsland in een net iets betere vorm waardoor ze winnen. Dit zou goed kunnen met een doelpunt in de laatste minuten. Naast een doelpunt in de laatste minuten moeten we een penaltyreeks niet uitsluiten. Overigens heeft Duitsland een reputatie hoog te houden als het aankomt op een penaltyreeks.

Op grote toernooien wisten de Duitsers de laatste vijf reeksen met penalty’s te winnen. Misschien een kleine aanmerking voor Löw is om Özil misschien niet meteen op te stellen. Hij miste in de achtste finale nog een penalty tegen Slowakije. Het verleden met penalty’s kan een reden zijn voor de Italianen om alles in te zetten op een doelpunt. Pelle is hierbij de grote hoop van de Italianen en wie weet gaat hij de Italianen gewoon de halve finale inschieten.