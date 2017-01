Transfernieuws: Mario Gomez wil weg bij Fiorentina en Besiktas

De Duitse Spits Mario Gomez wil weg uit de Italiaanse competitie en heeft aangegeven een transfer te willen. Bij zijn club Fiorentina komt de 31-jarige spits totaal niet aan spelen toe. Het afgelopen half jaar werd de spits uitgeleend aan Besiktas waar hij veel indruk maakte. Hij maakte hier 26 doelpunten in 33 wedstrijden.

Ondanks het succes bij Besiktas wil de Duitse spits niet nog een half jaar langer aan de club worden uitgeleend. Gomez heeft aangegeven niet langer in Turkije te willen wonen in verband met de onrustige situatie in het land. De spits probeert bij zijn huidige club aan te dringen op een contract ontbinding.

Een contract ontbinding zou de Duitser mooi uitkomen omdat hij dan zelf een nieuwe club kan uitkiezen. Echter ziet Fiorentina dit niet zitten omdat ze denken dat de spits veel geld kan opleveren. Ze hopen zeker nog 6 miljoen euro voor de Duitse EK-speler te krijgen. Ondanks dat de Duitser nu echt klaar is met zijn huidige club.

Verschillende clubs hebben interesse in Mario Gomez

Ondanks dat Fiorentina de hoofdprijs voor de Duitser willen zijn er verschillende clubs met interesse. De laatste weken zouden vooral West Ham United en FC Barcelona aan de speler gelinkt worden. Na de miljoenendeal bij Ajax zou zelfs de Eredivisie club gelinkt worden aan Gomez.

Mario Gomez zou de afgelopen week verbleven zijn in Amsterdam. Het is niet duidelijk of dit was voor een vakantie of dat er gesprekken waren met Ajax. De Duitser heeft officieel nog een contract tot 2017 in Italië. Zijn huidige salaris is 5 miljoen per jaar. Het salarisplafond van Ajax ligt een stuk lager waardoor Gomez flink zou moeten inleveren.

Een club als West Ham United en FC Barcelona zou qua salaris misschien een serieuzere optie zijn. Tot nu toe is het vooral gissen omdat er nog niets concreets op tafel ligt. De komende weken zal duidelijk worden bij welke club de toekomst van Gomez ligt.

Mario Gomez vooral gelukkig in Duitsland

Tot op heden was Gomez vooral gelukkig in Duitsland. Hij speelde in zijn jeugd voor Stuttgart waarbij hij in 2005 officieel bij de selectie kwam. In 2009 vertrok hij naar Bayern München waar hij uitgroeide tot een belangrijke spits. Bayern München betaalde € 30 miljoen euro voor de Duitse spits.

In 2013 was het voor Gomez voor het eerst tijd om een uitstap te maken buiten Duitsland. Hij verruilde Bayern München voor het Italiaanse Fiorentina. De Italianen betaalde € 15,5 miljoen voor de Duitser. Helaas kwam hij weinig tot scoren toe ondanks dat hij wel voldoende kansen kreeg bij het eerst elftal. In 2015 werd hij een jaar lang uitgeleend aan Besiktas waar hij wel succesvol was.