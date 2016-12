Transfernieuws: Liverpool heeft nog steeds interesse in Mahmoud Dahoud

Afgelopen zomer probeerde Jurgen Klopp om het jonge talent Mahmoud Dahoud bij Borussia Mochengladbach los te weken. Helaas was dit zonder succes want de speler kwam niet over na Liverpool. Ondanks dat de transferperiode afgelopen is hebben de Engelsen nog steeds interesse in de middenvelder. Een delegatie van Liverpool is vandaag aanwezig bij zijn wedstrijd met Jong Duitsland.

De zaakwaarnemer van Mahmoud had al laten weten dat de middenvelder deze zomer sowieso niet zou vertrekken naar Liverpool. Het lijkt er nu op dat de Engelsen de speler zien als versterking tijdens de winterperiode. Geruchten gaan dat de middenvelder aan het einde van het seizoen op te halen is voor slechts € 10 miljoen euro.

Het afgelopen seizoen maakte Dahoud grote indruk bij Jong Duitsland en speelde hij 32 wedstrijden in de Bundesliga. Borussia Mochengladbach heeft laten weten dat ze de middenvelder niet willen laten gaan. Helemaal niet na het vertrek van Xhaka naar Arsenal. Liverpool zou niet de enige club zijn met interesse in de jonge middenvelder.

Paris Saint-Germain heeft ook interesse in Dahoud.

Ondanks dat Liverpool lijkt vol te houden is het niet de enige club met interesse. Afgelopen zomer heeft Paris Saint-Germain na verluid een bod neergelegd van € 40 miljoen euro. Daarnaast was er nog een Engels team dat een bod heeft uitgebracht. Het is alleen niet bekend welke club dit geweest is. Ondanks de hoge bedragen is het bod afgewezen door Borussia Mochengladbach.

Ondanks het afwijzen van de interesse in Dahoud lijkt het erop dat de speler geen nieuw contract wil tekenen. Hij is gevleid door de interesse in het buitenland en hij wil graag de volgende stap maken. Zijn contract loopt af in 2018 waardoor hij misschien in de zomer van 2017 mag vertrekken.

Volgens de laatste geruchten zou er in zijn contract staan dat hij voor € 10 miljoen weg mag in 2017. Gladbach ontkent deze geruchten en geeft aan dat dit niet het geval is. Hij geeft aan dat Mahmoud voorlopig blijft en dus ook niet in de wintermaanden naar Liverpool vertrekt. Volgens de club is er veel interesse in de middenvelder en zou Jurgen Klopp sowieso moeten aansluiten in de rij om Dahoud vast te leggen.

Dahoud is niet een geboren Duitser, maar een vluchteling uit Syrië. Hij was slechts 10 maanden toen hij met zijn ouders wegvluchten naar de Turkse grens. Het afgelopen seizoen wist de middenvelder vijf keer te scoren en gaf hij negen assists. Elke wedstrijd rent hij gemiddeld 13 kilometer dit maakt hem de kilometervreter uit de Bundesliga.