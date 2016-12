Nieuwe Gokkast: De Random Runner Twinplayer

De Random Runner is al jaren een van de populairste online fruitautomaten. Dankzij het success van de ‘normale’ online Random Runner heeft het software bedrijf Greentube/Stakelogic besloten om ook een speciale TwinPlayer-versie van de Random Runner te maken.

De Twinplayer gokkast zijn populaire kasten in de speelhal, en ook online waren er al een aantal Twinplayer gokkasten te spelen. Bekende namen die je in de speelhal tegen komt zijn onder andere de Sweet 16 Twinplayer en de Multiplayer. De Random Runner Twinplayer is speciaal ontwikkeld voor het internet, en is dus (nog) niet te vinden in de speelhal.



Bij de Random Runner Twinplayer speel je eigenlijk met twee rollen tegelijkertijd op het bovenspel van de klassieke Random Runner. Bij elk individueel spel van de Twinplayer speel je met vijf lijnen op drie rollen. Alle symbolen zijn precies zo als bij de originele Errel-gokkast, ook de uitbetaling komt precies overeen met het originele bovenspel: als je 3 sterren op 1 winlijn heb verdien je 200-punten.

Het leuke aan deze online gokkast is dat je zelf je inzet kan aanpassen. In een speelhal kan je met maximaal 20 cent per spin spelen, maar bij deze online Twinplayer kan je tot wel 250 coins per spin spelen, waarbij 1 coin 20 cent waard is. Uiteraard kan je ook gewoon spelen voor 20 cent per spin.

Het benedenspel van de Random Runner is niet terug te vinden in de Twinplayer-versie.

Uiteraard is deze Twinplayer-gokkast online te spelen bij RandomRunner.net.