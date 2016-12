Transfergeruchten: Virgil van Dijk maakt mogelijk transfer naar Manchester City of Liverpool

De geruchtenstroom rond Southampton verdediger Virgil van Dijk blijft maar doorgaan. De Nederlandse verdediger zou in januari de overstap maken naar een grotere club binnen de Engelse competitie. Zowel Liverpool als Manchester City zouden van plan zijn om de speler naar de club te halen.

Volgens The Daily Mail komt Virgil van Dijk in de winterstop naar Manchester City. De club is op zoek naar een vervanger voor de Belg Vincent Kompany. Kompany heeft constant last van blessures en Manchester City wil op zoek naar een vervanger zonder blessures. De afgelopen weken heeft Van Dijk veel indruk gemaakt binnen de Engelse competitie. Vooral in het Premier League duel tegen Liverpool 0-0.

Southampton heeft aan The Sun al laten weten dat ze Van Dijk laten gaan als er een goed bod wordt neergelegd. Niet alleen Van Dijk lijkt The Saints deze winter te verlaten ook Jose Fonte. Fonte en van Dijk vormen een stabiel duo in de achterhoede van The Saints. Het lijkt onvermijdelijk dat beide spelers vertrekken.

Liverpool is de favoriet voor een handtekening van Dijk.

Volgens de laatste geruchten zou Liverpool de favoriet zijn om Van Dijk naar de club te halen. Volgens de Engelse kranten zal Van Dijk vooral het transfernieuws in Engeland bezig gaan houden. In januari zal de speler zeer waarschijnlijk een overstap gaan maken.

Vanwege de populariteit van de speler en de interesse van meerdere clubs is zijn prijskaartje flink gestegen. De 25-jarige Oranje verdediger wordt geschat op een transferwaarde van € 58 miljoen euro. Dit is natuurlijk een bedrag waar The Saints geen nee tegen kunnen zeggen.

Southampton icoon Matt Le Tissier ziet liever dat Van Dijk nog een paar jaar bij de club blijft. Toch verwacht hij niet dat The Saints de speler nog langer kunnen tegenhouden. Toch hoopt de club dat een transfer uitgesteld kan worden naar de zomermaanden. Volgens het icoon gaat de speler niet weg voor minder dan € 60 miljoen. Vooral niet omdat de speler nog een langlopend contract heeft.

Celtic heeft een doorverkooppercentage

Virgil van Dijk begon zijn carrière bij FC Groningen. Na 3 jaar werd hij in 2013 al verkocht aan Celtic voor een bedrag van € 3 miljoen euro. In 2015 werd de verdediger verkocht aan Southampton voor € 15,7 miljoen euro. Celtic zou in het contract een doorverkooppercentage van 10% hebben bedwongen. Bij een transfer zullen er dus ook een paar miljoenen naar Celtic gaan.