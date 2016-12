Transfergeruchten: Memphis Depay toch naar Everton?

Ronald Koeman heeft al een paar keer laten vallen dat hij Memphis Depay graag uit z’n uitzichtloze situatie bij Manchester United wil verlossen. Voor Depay is het belangrijk dat hij weer gaat spelen en zijn talent verder gaat ontwikkelen. José Mourinho liet doorschemeren dat een transfer binnen Engeland niet ging gebeuren. Hij wilde de tegenstander niet gaan versterken met de komst van Depay.

Ondanks de uitspraken van de trainer laat Koeman gisteravond opnieuw doorschemeren om voor 1 januari een deal te sluiten met Manchester United. Koeman heeft problemen met blessures binnen z’n team en is op zoek naar vervanging. De nood aan extra spelers is nog groter nu afgelopen zondag Yannick Bolasie uitviel met een zware knieblessure. Bolasie moet onder het mes en staat maanden buitenspel.

De buitenspeler die voor miljoenen naar de Toffees kwam komt waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie. Afgelopen maand liet Koeman al vallen dat hij wel wat ziet in de komst van Depay naar de club. Het ziet er niet naar uit dat Depay nog snel tot speelminuten toekomt bij Manchester United. Depay zat de afgelopen maanden vaak niet eens bij de wedstrijdselectie van de club.

Memphis Depay wil zelf graag verhuurd worden

Memphis heeft zelf al ingezien dat hij geen speelkansen meer gaat krijgen bij Manchester United. De concurrentie is voor het talent te groot. Ondanks dat Depay z’n best doet op de trainingen lijkt Mourinho niks in hem te zien. De pas 22-jarige speler wil daarom graag verhuurd worden om weer verder te kunnen met z’n carrière.

Koeman heeft al laten weten dat Depay bij hem wel speelkansen kan krijgen. Hij ziet absoluut talent en vind het belangrijk dat Depay de ruimte krijgt om weer wedstrijdfit te worden. Helaas kan dit een flinke klus zijn want de speler heeft tot nu toe nog maar 20 minuten gespeeld in oktober.

Eljero Elia had Memphis al gewaarschuwd om niet over te stappen naar Manchester United. Elia had al laten weten dat de overstap naar een club als Manchester United voor een 22-jarige te groot is. Hij had misschien beter eerst een tussenstop kunnen maken en kunnen wennen aan het niveau. Volgens Elia had Memphis beter kunnen beginnen bij Tottenham Hotspur.

Overstap van PSV naar Manchester United

Memphis is een jeugdspeler van PSV en kwam in 2012 al bij de selectie terecht. Bij PSV maakte de jonge speler veel indruk. In zijn laatste seizoen werd hij niet alleen landskampioen, maar ook topscoorder van de Eredivisie. De jonge Memphis wist 28 keer te scoren. Uiteraard had hij meteen de aandacht van verschillende clubs die de speler wilde overnemen.

Vanwege zijn talent en leeftijd werd de prijs flink opgevoerd. Uiteindelijk ging Manchester United met de speler aan de haal. Voor een bedrag van € 34 miljoen euro kwam de speler naar de club. Bij Manchester United kreeg hij in het begin veel kansen onder Louis van Gaal. Hij kwam in zijn eerste seizoen helaas al snel weinig aan spelen toe.

Memphis wist 7 keer te scoren, maar wist de nieuwe coach niet te overtuigen om speeltijd te krijgen. Voor zijn carrière zou het vooral goed zijn om speeltijd te krijgen bij een andere club.