Transfergeruchten: Rick Karsdorp mogelijk deze winter naar Manchester United

José Mourinho had al aangegeven dat hij pas van de zomer weer versterking naar de club gaat halen. Toch lijkt de trainer van Manchester United van gedachten verandert te zijn door Rick Karsdorp. Volgens de trainer is de verdediger van Feyenoord de prioriteit om deze winter naar de club te halen. Hij is bereid direct een bod neer te leggen zodra het transferseizoen begint.

Op dit moment speelt Antonio Valencia op de positie van Karsdorp. Volgens Mourinho is hij wel tevreden, maar is het geen natuurlijke middenvelder. Kasrdorp zou met 21 jaar een aankoop voor de toekomst zijn. Volgens bronnen bij The Mirror is de trainer bereid een bod te doen van € 18 miljoen euro. José Mourinho was tijdens de wedstrijden tegen Feyenoord in de Europa League onder de indruk van Rick Karsdorp.

Feyenoord zal de verdediger echter niet zomaar laten gaan. De club is voor het eerst sinds jaren hard op weg om de titel te bemachtigen. Karsdorp behoort tot de beste spelers van de club en mag dus niet zomaar weg. Toch zou het grote geld van Manchester United de club in de verleiding kunnen brengen.

Verschillende media melden een mogelijke transfer

The Mirror is niet de enige krant die het nieuws van Karsdorp naar buiten brengt. Vorige week schreven de Italiaanse media al dat er bij verschillende clubs interesse is voor Rick Karsdorp. Het is alleen de vraag of andere clubs ook € 18 miljoen euro op tafel willen leggen.

Volgens de Italiaanse media zou ook Bayern München, Arsenal en Internazionale aankomende winter informeren naar de mogelijkheid om Rick Karsdorp over te nemen. Tijdens de Europa League heeft de verdediger zich flink in de kijker gespeeld. Ondanks dat de verdediger op dit moment een mindere periode heeft is er voldoende interesse voor de speler van Feyenoord.

Het is echter de vraag of Feyenoord alle verleidingen durven te weerstaan. Voor de club is het slimmer om de verdediger pas aan het einde van het seizoen te verkopen. Als de club landskampioen wordt zal Karsdorp nog steeds zoveel geld waard zijn.

Eerste transfer voor Rick Karsdorp

Als Rick Karsdorp deze winter vertrekt zal dit zijn eerste transfer ooit zijn. De verdediger komt namelijk uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Het is het eigen talent van de club. Pas sinds 2014 speelt de verdediger bij de selectie van de club. Het afgelopen jaar heeft de verdediger veel indruk gemaakt bij Feyenoord en zijn debuut bij het Nederlands elftal.