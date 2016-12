Transfernieuws: Memphis Depay mag definitief vertrekken bij Manchester United

De laatste maanden ging het gerucht dat Memphis Depay op huurbasis ervaring zou mogen opdoen bij andere clubs. Op deze manier zou Depay weer terug in vorm kunnen komen en weer mogen meespelen bij Manchester United. De clubleiding heeft nu besloten dat ze toch niets meer zien in het Nederlandse talent. De aanvaller mag definitief weg bij Manchester United.

Aankomend transferseizoen wordt Memphis Depay te koop aangeboden voor de liefhebber. Volgens de Daily Mirror mag Memphis voor een bedrag van € 15 miljoen euro weg. Dit betekent dat de club een fors verlies maakt op de aanvaller. Anderhalf jaar geleden maakte hij nog met veel bombarie de overstap. Hij werd door Louis van Gaal binnengehaald als de nieuwe sterspeler van Manchester United.

Manchester United heeft aan Memphis Depay meegedeeld dat hij in gesprek mag gaan met nieuwe clubs. United beseft heel goed dat de waarde van Depay flink geslonken is. De club neemt genoegen met een verlies van de helft van het transferbedrag. Dit seizoen kwam Depay slechts vier keer in actie in totaal twintig minuten. Depay is niet de enige die weg mag ook Schneiderlin en Schweinsteiger mogen weg.

Everton is de grootste kanshebber voor Depay

Everton lijkt de grootste kansen te hebben om Depay binnen te halen. Memphis kan dan nog steeds in de Engelse competitie blijven spelen. Ronald Koeman ziet wel wat in het talent van Depay en zoekt nog steeds een nieuwe buitenspeler. Helemaal sinds het blessureleed binnen de club steeds verder oploopt. Koeman heeft al laten weten nog steeds geïnteresseerd te zijn.

Toen Depay nog op huurbasis weg mocht zou Everton geen kans maken. Mourinho had laten weten dat hij de tegenstander niet wou verstrekken met zijn eigen spelers. Nu Depay definitief weg mag zou dit geen probleem meer zijn. Koeman had al laten weten nog steeds interesse te hebben in het talent van PSV.

De noodzaak voor Koeman om dit transferwindow nieuwe spelers te halen wordt steeds groter. De laatste weken heeft de ploeg moeite om te scoren. Daarnaast zijn er ook spelers uitgevallen met blessures. De vleugelspits Bloasie ligt er bijvoorbeeld de komende tijd uit door een ernstige blessure.

Van PSV naar Manchester United

Memphis Depay begon zijn carriére bij PSV in 2006. De aanvaller is ondanks zijn naam nog vrij jong. Hij is nog steeds een jong talent. In 2015 maakte hij volgens sommige iets te snel een overstap naar Manchester United. Hij had pas één top seizoen in de Eredivisie achter de rug. Voor een bedrag van € 34 miljoen euro maakte hij de overstap. Helaas liep dit uit tot een mislukte transfer.