Transfernieuws: Carlos Tévez best betaalde speler ter wereld bij Shanghai Shenhua

Opnieuw heeft een voetballer zich laten verleiden door het grote geld in China. De transfer van Carlos Tévez naar Shanghai Shenhua is officieel afgerond. Het is voor Tévez absoluut een lucratieve overstap. Hij wordt in één klap de best betaalde speler ter wereld.

Officieel doet Shanghai Shenhua geen mededelingen wat het bedrag is dat Tévez straks gaat verdienen. Volgens de laatste geruchten zou de Argentijn een bedrag van € 722.000 euro per week gaan verdienen. Hij verdient hierdoor een stuk meer dan mega sterren Christiano Ronaldo en Lionel Messi.

Carlos Tévez maakt de overstap van Boca Juniors en is met 32 jaar niet meer de jongste spits. Toch heeft Shanghai Shenhua er alle vertrouwen in dat hij de voorhoeden van de club sterker gaat maken. De Chinese club heeft voor de Argentijn 10 miljoen euro neergelegd. Een hoop geld voor een 32 jarige spits.

De geruchten over zijn salaris lopen wel relatief uiteen. Er zijn ook geruchten dat hij slechts € 350.000 per week zou gaan verdienen. Voor zijn capaciteiten een hoop geld, maar dit maakt hem niet de best betaalde speler ter wereld. Landgenoot Lavezzi verdient namelijk bij China Fortune € 580.000 per week.

Carlos Tévez maakt niet als enige de overstap naar China

Steeds meer spelers kiezen voor een lucratieve deal in China. Ze lopen tegen het einde van hun carrière en kunnen in China nog een leuk bedrag opstrijken voor hun pensioen. Vorige week koos de Braziliaanse Oscar ook al voor een deal in China. De oud speler van Chelsea werd voor 60 miljoen euro verkocht en ontvangt een salaris van € 470.000 per week.

In verhouding gaat dit om enorme bedragen vooral als je het vergelijkt met de beste spelers ter wereld. Christiano Ronaldo moet het doen met een weeksalaris van € 430.000 en Lionel Messi kost € 400.000 per week. China kan zulke enorme bedragen neerleggen doordat steeds meer Chinese miljardairs clubs opkopen. De miljardairs zien de clubs als speelgoed waarbij ze proberen grote Europese sterren aan te trekken.

Carlos Tévez zit in zijn nadagen van z’n carrière.

Carlos Tévez was eigenlijk al begonnen aan de nadagen van z’n carrière. Hij begon ooit met voetballen bij Boca Juniors. Na een carrière bij West Ham, Manchester United, Manchester City en Juventus verhuisde hij in 2015 terug naar Boca Juniors voor € 6,5 miljoen euro. In een jaar tijd heeft Boca Juniors een leuke winst weten te maken op hun oude sterspeler. Het afgelopen jaar heeft hij 34 wedstrijden gespeeld en wist hij 14 keer te scoren.