Transfernieuws: Axel Witsel verhuist naar Tianjin Quanjian

Voor de derde keer op rij loopt Juventus Axel Witsel mis. De Belg heeft besloten om voor het grote geld te gaan en kiest voor de Chinese club Tianjin Quanjian. Volgens de Belg was dit een transfer die hij absoluut niet kon laten gaan. Hij geeft aan moeite gehad te hebben met de keuze omdat de Oude Dame nog steeds in zijn hart zit.

Zenit Sint-Petersburg doet uitstekende zaken door Witsel te laten vertrekken naar China. Afgelopen zomer wilde Juventus 6 miljoen euro voor de middenvelder betalen. Tianjin Quanjian legt 20 miljoen euro neer voor de transfer van de rode duivel. Helaas maakt Zenit wel verlies op Witsel. De Belg kwam ooit over van Benefica voor € 40 miljoen euro.

De verwachting was dat Witsel aankomende zomer zou verhuizen naar Juventus. Zijn contract bij Zenit loopt in juni af. De Chinezen wilde dit niet afwachten en besloten brutaal een bod neer te leggen van € 20 miljoen euro. Een bod waar Zenit absoluut geen nee tegen zegt. Helemaal niet als Witsel aankomende zomer transfervrij vertrekt en ze er niets aan overhouden.

Megasalaris voor Axel Witsel

Net als alle andere voetballers die naar China vertrekken kan Axel Witsel straks een mega salaris verwachten. In China gaat de Belg een nieuw contract tekenen van 3,5 jaar. Tijdens deze periode kan hij een jaarsalaris van € 18 miljoen euro per jaar verwachten. Witsel is hiermee meteen de best betaalde Belgische voetballer ter wereld.

Natuurlijk is het wel lastig vergelijken omdat de spelers vaak ook nog bonussen krijgen. Op dit moment was Kevin de Bruyne van Manchester City de best betaalde Belg. Zonder premies ontvangt hij € 7,1 miljoen euro per jaar. Uiteraard kan dit bedrag met premies wel verder oplopen. Het zou goed kunnen dat Axel Witsel ook nog premies ontvangt.

Excuses aan Juventus

Axel Witsel heeft wel persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Juventus dat hij gekozen heeft voor China. Afgelopen zomer was een transfer bijna rond en op het laatste moment ketste Zenit de deal af. Witsel had ze belooft zijn contract niet te verlengen en aankomende zomer naar Turijn te verlengen. Dit gaat nu niet door vanwege zijn vertrek naar China.

Volgens Witsel was het een lastige keuze, maar moet hij ook denken aan z’n pensioen. Dit was de reden dat hij voor het grote geld in China koos in plaats van Juventus. Witsel laat weten dat hij nog wel altijd supporter zal zijn van Juventus. Hij hoopt in de toekomst misschien nog ooit bij de Oude Dame te voetballen.