Transfergeruchten: China wil Wesley Sneijder bij Galatasaray weghalen

De Chinese Super League haalt steeds meer voetballers met miljoenen euro’s over om te komen spelen. Als Wesley Sneijder zou willen dan kan hij zo overstappen naar de Chinese competitie. Met de dreiging in Istanboel en de recente aanslagen zou een lucratief aanbod extra verleidelijk zijn.

Net als bij andere spelers worden er aanbiedingen naar Sneijder gestuurd met grote miljoenenbedragen uit Azië. Er is dus zeker een mogelijkheid dat Sneijder deze winter misschien wel uit Turkije vertrekt. Het is niet de eerste keer dat er een speler van Galatasaray naar China vertrekt.

Bejing Guoan zou concreet interesse hebben om Wesley Sneijder over te halen om bij de club te komen spelen. Zijn oude ploeggenoot Burak Ylmaz is ook al naar de Chinese club vertrokken vanuit Galatasaray. Exacte bedragen zouden er nog niet genoemd zijn, maar de Super League kennende zal het om miljoenen gaan.

Sneijder heeft het naar z’n zin in Turkije

Ondanks dat China Sneijder een miljoenensalaris kan bieden is het de vraag of hij weggaat. Sneijder heeft al eens een aanbod gekregen uit Amerika, maar heeft deze afgeslagen. Voorlopig wil de sterspeler van Galatasaray nog op het hoogste niveau spelen. Een overstap naar Amerika past hier niet tussen. Het zou dus vreemd zijn als hij wel de overstap maakt naar China.

Sneijder vind het belangrijk om in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal. Volgens hem kan dit alleen als hij fit en goed speelt. Het is in het verleden al eens eerder gebeurt dat hij niet meer geselecteerd werd. Dit wil hij voorkomen door op het hoogste niveau te blijven spelen. Dit doet hij nog steeds uitstekend bij Galatasaray.

Mocht Wesley Sneijder vertrekken, dan zal China een aardig bedrag moeten neertellen. Het contract van de middenvelder loopt nog door tot medio 2018 en hij is nog steeds belangrijk voor de club. In het verleden hebben we wel al eens gezien dat China bereid is om enorme bedragen neer te leggen.

Wesley Sneijder speelt al 4 jaar in Turkije

Sinds 2013 is Wesley Sneijder officieel speler van Galatasary. Hij voelt zich prettig bij de club ondanks de terreurdreiging. Hij vertrok ooit bij Inter waar hij door discussie over z’n salaris niet meer aan spelen toekwam. Uiteindelijk mocht hij vertrekken voor € 7,5 miljoen.

Sneijder begon ooit z’n jeugdopleiding bij Ajax en maakte in 2007 de overstap naar Real Madrid voor € 27 miljoen euro. In 2009 maakte hij van Real Madrid de overstap naar Inter voor een bedrag van € 15 miljoen.