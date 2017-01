Gokbedrijf JVH vindt € 7,24 te duur voor kipsate

In een rechtszaak tussen JVH Gaming — uitbater van speelhallen — en de Nachtegaal Lisse — een hotel waar JVH een casino uitbaat — is naar voren gekomen dat JVH een inkoopprijs van € 7,24 voor een kipsaté te duur vindt. De rechter was het in hoger beroep het niet eens met JVH.

JVH Gaming probeerde onder een contract uit te komen, waarbij JVH eten & drinken zou afnemen van het hotel de Nachtegaal. De speelhallen uitbater was van mening dat het hotel te veel geld vroeg voor het eten en drinken, en bestelde zijn eten en drinken al een tijdje ergens anders. De rechter heeft nu een dwangsom opgelegd als JVH Gaming geen kipsaté meer afneemt van het hotel.

JVH merkt op dat De Nachtegaal Lisse wel erg veel rekent voor het marineren van een stukje kip en het aan een stokje rijgen daarvan . De Nachtegaal berekende onder andere 35 cent voor borden geld, en 15 cent voor bestek. Dit schoot bij JVH in het verkeerde keelgat.