Transfernieuws: Ajax verkoopt Nemanja Gudelj aan China

Ajax is eindelijk verlost van de Servische middenvelder Nemanja Gudelj. De middenvelder heeft een aanbod in China geaccepteerd. De Servische international is in Nederland officieel medisch gekeurd en vertrekt definitief naar Tianjin Teda. Aan het begin van de dag was een deal nog niet helemaal zeker. De Chinezen kozen namelijk voor Obi Mikel. Zojuist werd bekend dat de deal toch doorgaat.

Gudelj gaat net als alle andere voetballers mogelijk een zeer lucratief contract tekenen in China. Volgens de Telegraaf gaat de middenvelder bij de Chinese club vijf miljoen euro per jaar verdienen. De 25-jarige middenvelder mag een contract tekenen van drie jaar wat hem zonder bonussen 15 miljoen oplevert.

Ajax zelf zal de transfer juichend ontvangen. Na verluid ontvangen ze van de Chinezen een transferbedrag van € 6 miljoen euro voor de overbodige middenvelder. Sinds Peter Bosz aan het roer staat bij Ajax komt de middenvelder niet meer aan spelen toe. De speler is voor de trainer duidelijk overbodig geworden.

Gudelj heeft in november nog een gesprek aangevraagd bij de trainer over zijn uitzichtloze situatie. Hij liet weten dat hij het niet meer langer kon opbrengen om op de bank te zitten. De laatste twee maanden zat de middenvelder niet eens meer op de bank. De Serviër heeft hierop het verzoek ingediend dat hij graag wil vertrekken naar een andere club.

Ajax bevestigd transfer van Gudelj

Ajax heeft de transfer van Gudelj inmiddels ook officieel bevestigd. Tot 25 januari is hij officieel nog Ajax speler en hierna gaat hij aan de slag in China. Bij de transfer is wel een doorverkooppercentage opgenomen van 25 procent. Volgens Voetbal International zou het transferbedrag echter niet 6 miljoen zijn, maar 5,5 miljoen euro.

Overstap van AZ naar Ajax

Van 2013 tot 2015 speelde de jonge middenvelder bij AZ. Hij speelde 65 competitiewedstrijden bij de club en hij maakte 17 doelpunten. Ook mocht hij namens AZ veertien wedstrijden spelen in de Europa League. Na twee sterke seizoenen kreeg hij de zilveren schoen uitgereikt.

Op 1 juli 2015 wordt er bekend gemaakt dat Gudelj AZ verlaat om bij Ajax te gaan voetballen. Ajax telt een bedrag van € 6 miljoen euro neer voor de middenvelder. Hij tekent meteen een contract van vijf jaar tot medio 2020. In totaal speelde hij 59 wedstrijden voor Ajax. Hij maakte bij Ajax in totaal 7 doelpunten.

Ondanks de vliegende start waarbij hij geregeld in de basis stond lijkt het erop dat zijn carrière bij Ajax als een nachtkaars uitgaat. Nadat hij al maanden niet meer in de selectie staat wil hij in China weer aan spelen toekomen.