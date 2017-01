Transfergeruchten: Manchester United wil Antoine Griezmann overhalen

Volgens de Engelse krant The Sun zou Manchester United persoonlijk in onderhandeling zijn om Antoine Griezmann naar de club te halen. De superster van het Franse elftal en Atletico Madrid zou hier kunnen spelen naast z’n vriend Paul Pogba.

De 25-jarige aanvaller zou exact hetzelfde contract kunnen tekenen als zijn vriend Paul Pogba. Voor de Fransman ligt een contract klaar van € 260.000 per week exclusief bonussen. Antoine Griezmann zou direct bij de grootverdieners behoren. Vorige maand werd al bekend gemaakt dat Manchester United deze winter er alles aan wil doen om Griezmann naar de club te halen.

Ondanks dat Manchester United een persoonlijk akkoord probeert te regelen met Griezmann moeten ze ook nog met Atletico Madrid gaan praten. In het contract van de fransman staat een ontsnappingsclausule van € 100 miljoen euro. Griezmann zal misschien zelfs wel de duurste speler ter wereld worden als hij overgenomen wordt door Manchester United.

Manchester United is ervan overtuigd dat ze er met Atletico Madrid wel uit gaan komen. Het enige wat ze nog moeten regelen is een persoonlijke deal met de Fransman. Ze zijn zelfs bereid om naast geld een aantal spelers te ruilen met de Spaanse club om ze definitief over te halen Griezmann te verkopen.

Mogelijk een vertrek aankomende zomer

Mocht er een deal komen, dan is het de vraag of Griezmann deze winter al naar Engeland vertrekt. De Fransman heeft het voor alsnog ontzettend naar z’n zin bij Atletico Madrid. Het is de vraag hoeveel geld een rol speelt in z’n keuze. Een pluspunt is wel dat z’n maatje Pogba al bij de club speelt. Mocht Griezmann vertrekken dan gebeurt dit mogelijk in de zomer.

De bonussen kunnen voor Griezmann nog aardig oplopen. Pogba heeft een contract van vijf jaar getekend bij Manchester United. Als hij de vijf jaar volmaakt ontvangt hij bijvoorbeeld een bonus van € 5 miljoen euro. Daarnaast had Pogba recht op 20 procent van de transferprijs. Dit kan Griezmann nog eens € 20 miljoen extra opleveren.

Griezmann koos voor een opleiding in Spanje

Als één van de weinige spelers koos Antoine Griezmann bewust voor een jeugdopleiding in Spanje. Hij speelde eerst bij Real Sociedad. In 2014 werd hij overgenomen door Atletico Madrid voor een bedrag van € 30 miljoen. Afgelopen zomer heeft hij z’n contract nog verlengt bij de club.

In de zomer was Griezmann de man waar alle ogen opgericht waren tijdens het EK. Hij moest er samen met Pogba voor zorgen dat de EK winst binnen gehaald werd. Helaas kwam het zover niet, maar wist hij wel de titel beste speler van het EK binnen te halen.