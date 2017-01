Transfernieuws: Martin Ödegaard op huurbasis naar SC Heerenveen

Het megatalent uit Noorwegen is eindelijk uit zijn benarde positie bij Real Madrid gehaald en vertrekt op huurbasis naar SC Heerenveen. Martin Ödegaard werd de nieuwe Cristiano Ronaldo genoemd en werd in 2015 op 16-jarige leeftijd naar Real Madrid gehaald. Helaas kwam hij sinds zijn overkomst niet veel aan spelen toe. Real Madrid heeft besloten dat de inmiddels 18-jarige middenvelder ervaring mag opdoen bij SC Heerenveen.

Martin Ödegaard mag 1,5 jaar ervaring opdoen bij SC Heerenveen en keert hierna weer terug bij Real Madrid. De hoop is dat hij hierna wel speeltijd krijgt bij de Koninklijke. SC Heerenveen betaalt een bedrag van € 2 miljoen euro om de middenvelder te mogen lenen. Vanochtend werd de middenvelder officieel aan de pers en het publiek voorgesteld.

Ödegaard is niet de enige Noor op de loonlijst van SC Heerenveen ook de 20-jarige Thorbsy staat op de loonlijst. Thorbsy geeft aan dat hij blij is dat Ödegaard voor SC Heerenveen gekozen heeft. Hij geeft aan dat hij persoonlijk met de Noor in gesprek gegaan is. Hij heeft zijn eigen eerlijke ervaringen met de club gedeeld. Hij heeft de Noor verteld dat dit de plek is om te ontplooien en zichzelf verder te ontwikkelen.

Thorsby is ervan overtuigd dat Ödegaard het goed gaat doen in de Eredivisie. Ondanks dat de Noor weinig speeltijd gehad heeft speelt hij wel op een hoog niveau. Het zal voor liefhebbers van de Eredivisie extra interessant zijn om dit talent te volgen.

Een belangrijke versterking voor SC Heerenveen

Volgens de trainer Jurgen Streppel is de komst van Ödegaard belangrijk voor de team en de club. Ondanks dat het een belangrijke versterking is moeten we niet meteen teveel gaan verwachten. De middenvelder blijft slechts 18 jaar en moet eerst wennen aan het elftal. Dit kan wel twee tot drie maanden duren.

Het voordeel van Ödegaard is volgens Streppel dat hij de speler op meerdere posities kan gebruiken. Naast middenvelder is de speler zelfs inzetbaar als vleugelaanvaller en spits. Het is tevens een jongen die zelf ideeën aandraagt wat absoluut positief is.

De middenvelder moet zich bij SC Heerenveen gaan ontwikkelen en de trainer heeft al een paar verbeterpunten gezien. Volgens de trainer moet hij doelgerichter worden en meer goals en assists gaan maken. Het is aan Heerenveen om hem hierbij te gaan helpen. In het huurcontract staat overigens geen verplichting tot speeltijd zodat hij zich rustig kan ontwikkelen.

Jongste debutant van Real Madrid

Vanwege zijn jonge leeftijd werd er niet direct verwacht dat hij veel speelminuten ging maken. In zijn eerste seizoen zat hij bij Real Madrid B ondanks zijn hoge jaarsalaris van 1 miljoen per jaar. Hij speelde slechts 11 wedstrijden en scoorde slechts één keer. In mei 2015 mocht hij voor het eerst zijn debuut maken bij de selectie. Hij was met 16 jaar de jongste debutant ooit.

In zijn tweede seizoen mocht hij 34 wedstrijden voor de B ploeg spelen. Hij begon zich te ergeren dat hij geen kansen kreeg bij de selectie. Het gevolg is nu dat hij verhuurd is aan SC Heerenveen nadat hij opnieuw alleen in de B-groep speelde.