Transfernieuws: Dimitri Payet wil vertrekken bij West Ham

Tijdens de persconferentie heeft manager Slaven Billic aangegeven dat sterspeler Dimitri Payet wil vertrekken. Ondanks dat Payet de sterspeler van West Ham is wil hij niet langer meer voor de club spelen. De speler heeft aangegeven dat hij graag deze winter nog wil vertrekken. De manager heeft aangegeven dat de sterspeler niet weg mag.

De manager heeft aan Payet verteld dat ze sterspelers eigenlijk nooit verkopen. Hij ziet Payet absoluut als de sterspeler van de club. Ondanks dat hij dit heeft aangegeven probeert de speler een breuk te forceren. Payet werd vorige week nog in verband gebracht met Olympic Marseille. Dit is de club die hij in 2015 verliet om voor West Ham te gaan voetballen.

Marseille is bereid om € 40 miljoen euro voor Payet op tafel te leggen. De aanvallende middenvelder zou er wel oren naar hebben om weer in z’n thuisland te voetballen. Tijdens het afgelopen EK schitterde hij nog op de Franse velden voor z’n eigen land. Vanwege z’n prestaties op het EK werd hij met meerdere clubs in verband gebracht.

West Ham is niet van plan Payet te laten gaan

Ongeacht wat clubs gaan bieden West Ham is niet van plan om Payet deze winter te laten gaan. Medio 2015 kwam de speler over van Marseille voor een bedrag van € 12,3 miljoen euro. Elf maanden geleden tekende de middenvelder nog een nieuw contract tot de zomer 2021. Billic laat weten dat ze hem een langdurig contract gegeven hebben omdat ze willen dat hij langdurig bij de club blijft.

De 29-jarige Payet is inmiddels bezig aan z’n tweede seizoen in de Premier League. Het afgelopen seizoen was hij één van de grote uitblinkers in de Engelse competitie. Dit seizoen lijkt het allemaal niet lekker met de middenvelder te lopen. Billic geeft aan dat het lastig wordt om Payet tevreden te houden. Vooral omdat het niet om een financiële kwestie gaat.

Interesse van andere clubs voor Payet

De manager geeft aan dat er in 2016 nog helemaal geen problemen waren. Payet kwam ineens na het openen van de transfermarkt met de mededeling dat hij weg wil. De manager heeft het vermoeden dat er geïnteresseerde clubs contact met hem opgenomen hebben. Dit gebeurt wel vaker tijdens de transferperiode. Waarschijnlijk heeft dit hem aan het twijfelen gebracht.

De manager heeft laten weten dat Payet zijn houding moet gaan veranderen. Hij heeft met z’n volle verstand een langdurig contract getekend bij West Ham. Als hij z’n houding niet verandert wordt hij aankomende zaterdag niet opgesteld bij de selectie. Daarnaast zou Payet dan ook niet mogen meetrainen. De trainer wil niet dat z’n gemoedstoestand invloed heeft op het teamgevoel.