Transfernieuws: Olympique Lyon wil Memphis Depay vastleggen

Olympique Lyon heeft zojuist op een persconferentie bekendgemaakt dat ze er alles aan gaan doen om Memphis Depay vast te leggen. De Nederlandse aanvaller wil graag speeltijd krijgen bij Manchester United, maar dit is er bijna nog niet van gekomen. Al meer dan een jaar staat het Nederlandse talent langs de kant. Olympique Lyon wil Depay graag verlossen en heeft hier veel voor over.

Vanochtend werd bekend gemaakt dat Manchester United een bod van Olympique Lyon heeft afgewezen. De Nederlander kwam in 2015 voor € 34 miljoen euro over naar Manchester United. De club weet dat ze verlies gaan maken, maar het moet wel acceptabel zijn anders mag Depay niet vertrekken. Olympique Lyon had een bod uitgebracht van € 15 miljoen euro.

Ondanks dat het eerste bod van Olympique Lyon is afgewezen geven de Fransen niet op. De trainer Bruno Génésio geeft aan dat het zijn prioriteit is om deze winter Depay vast te leggen. Volgens de trainer zat hun bod niet heel ver van de vraagprijs. De trainer denkt dat hij er uiteindelijk wel uit kan komen met Manchester United.

Olympique Lyon is op zoek naar een buitenspeler

Volgens de trainer is Olympique Lyon op zoek naar een buitenspeler. Depay zou ondanks zijn gebrek aan speeltijd in dit plaatje passen. Ze weten dat hij zich de komende jaren nog verder kan ontwikkelen als hij een kans krijgt op speeltijd. De Fransen zijn bereid om hem de kans op speeltijd te geven.

Manchester United heeft Depay deze winter al medegedeeld dat hij tijdens de transferperiode mag vertrekken. Het aantal speelminuten was dit seizoen lager dan ooit voor de Nederlander. Volgens The Red Devils mag de speler vertrekken als een club bereid is om € 17 miljoen euro te betalen. Het lijkt erop dat er dus zeker een deal mogelijk is tussen Olympique Lyon en Manchester United.

Trainer Génésio steekt niet onder stoelen of banken dat hij fan is van Depay. Volgens de trainer is Depay een fascinerende speler en heeft hij absoluut talent om uit te groeien tot een grote jongen. Volgens de trainer is het de bedoeling dat de Nederlander zo snel mogelijk bij de club komt om weer in het ritme te komen.

Een stapje terug voor Depay

Een transfer naar Olympique Lyon betekent een stapje terug voor Depay. Ondanks dat het een stap terug is kan dit voor hem een mooie stap zijn om zichzelf weer terug te vinden. Het vertrouwen van de trainer zal hem goed doen en hij kan eindelijk weer speelminuten maken en zichzelf verder ontwikkelen. De stap naar de Premier League kwam duidelijk te snel voor Memphis.