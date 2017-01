Transfernieuws: Officieel bod op Antoine Griezmann van Manchester United

De geruchten gingen al langer dat Manchester United Antoine Griezmann bij de club wil halen. De Franse voetballer voetbalt al z’n complete carrière in Spanje en heeft hier z’n jeugdopleiding gevolgd. De spits maakte vooral indruk tijdens het Ek 2016 toen hij werd uitgeroepen tot de beste speler op het EK in z’n thuisland Frankrijk.

Het lijkt erop dat de Fransman zichzelf binnen een aanzienlijke tijd de duurste speler ter wereld mag noemen. Afgelopen zomer wist Manchester United een nieuw record te vestigen met de komst van Paul Pogba voor € 110 miljoen euro. Het lijkt erop dat Manchester United deze winter dit record alweer gaat verbreken. De club heeft vandaag een officieel bod uitgebracht bij Atletico Madrid van € 115 miljoen euro.

Volgens de laatste bronnen zou de keuze nu bij Antoine Griezmann zelf liggen. In z’n contract staat een transferclausule van € 115 miljoen euro. Dit bedrag is nu officieel geboden door Manchester United. Het ligt aan Griezmann zelf of hij de overstap maakt van de Spaanse competitie naar de Engelse competitie. Als hij de overstap maakt dan wordt hij opnieuw herenigd met z’n maatje Pogba.

Pasgeleden werd Griezmann nog naar z’n toekomst bij Atletico Madrid gevraagd. De Madrileen reageerde toen vrij geïrriteerd op deze vraag. Hij gaf aan dat niemand aan Ronaldo of Messi vraagt of ze binnenkort vertrekken. Hij vraagt zich af waarom deze vraag wel aan andere spelers gesteld wordt.

Mogelijk vertrek pas deze zomer

Ondanks dat er deze winter een bod is uitgebracht komt de versterking mogelijk niet direct naar Manchester United. Griezmann zou z’n laatste seizoen bij Atletico Madrid mogen afmaken. De spits kan zo zijn tijd bij de club netjes afsluiten. Nog een reden is dat Manchester United het geld van volgend transferseizoen nodig heeft om Griezmann te betalen.

Diverse Engelse media brachten vanochtend het nieuws naar buiten dat een bod officieel is en geen gerucht meer. Het is natuurlijk afwachten tot een akkoord voordat de club het nieuws zelf naar buiten brengt. Het zou voor Manchester United de zoveelste grote naam zijn die bij de club aansluit. Ondanks alle grote namen presteert de club nog steeds teleurstellend in de Premier League.

Griezmann verlaat misschien voor het eerst Spanje

Terwijl de meeste Franse voetballers hun opleiding in Frankrijk of Engeland volgen maakt Griezmann al jong de keuze om in Spanje te gaan voetballen. Hij volgt z’n opleiding bij Real Sociedad waar hij in 2009 officieel bij de selectie komt. In 2014 wordt de aanvaller overgenomen door Atletico Madrid voor € 30 miljoen euro. De aanvaller staat hier regelmatig in de basis en behoort tot de topscoorders van Spanje.