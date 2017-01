Transfernieuws: Bod op Depay is geaccepteerd door Manchester United

Manchester United heeft bekend gemaakt dat het bod op Memphis Depay is geaccepteerd. Deze maand vertrekt de aanvaller nog naar Olympique Lyon. Volgens de Franse krant L’Equipe moet alles alleen nog ondertekend worden. Er is namelijk al een persoonlijk akkoord tussen Depay en Lyon.

Olympique Lyon aast al een tijdje op Depay. In het verleden had de Nederlander geen zin om een stap terug te doen. Nu hij duidelijk geflopt is in Manchester en al een jaar bijna geen speeltijd meer krijgt is hij bereid een stap terug te doen. Volgens de Franse krant heeft Olympique twee keer een bod uitgebracht. Het laatste bod is uiteindelijk geaccepteerd.

Volgens het Franse blad ligt het bod tussen de 15 en 20 miljoen euro. Het eerste bod lag op 15 miljoen, maar werd door Manchester United afgewezen. In de zomer van 2015 heeft de club namelijk nog ruim 30 miljoen euro voor de aanvaller betaald. Ze wisten dat ze bij de verkoop een verlies zouden maken, maar dit willen ze natuurlijk zoveel mogelijk beperken.

Depay tekent tot 2021 bij Lyon

Het ziet ernaar uit dat Memphis Depay voorlopig in Frankrijk blijft voetballen. Hij gaat een officieel contract tekenen tot 2021 bij de club. Het zou gaan om een contract van 4,5 jaar. Er zouden voor het contract alleen nog maar een paar formaliteiten geregeld moeten worden. Voor de rest is de transfer helemaal rond. Het is goed mogelijk dat Depay deze week nog officieel gepresenteerd wordt.

Voor de Nederlander is het te hopen dat hij nu eindelijk speeltijd gaat krijgen. Nog steeds is Depay enorm jong met 22 jaar en heeft hij voldoende talent om het in het buitenland ver te schoppen. Het is vooral belangrijk dat hij speeltijd en vertrouwen gaat krijgen. De Franse trainer van de club is in ieder geval een enorme fan van Depay en zal hem het vertrouwen geven dat hij nodig heeft.

Het is niet bekend hoeveel Depay precies gaat verdienen in Lyon. Het is wel zeker dat dit waarschijnlijk fors minder gaat zijn dan hij verdiende bij de grootmacht in Engeland. De Premier League staat tenslotte bekend om de hoge salarissen. Voor Depay zou het geen probleem zijn om een stap terug te doen en zichzelf sportief te gaan ontwikkelen.

Tweede transfer voor Depay

Het is de nog jonge carrière van Depay zijn tweede transfer. Hij bracht zijn jeugd door bij PSV waar hij in 2015 vertrok voor een transfer van Manchester United. Hij vertrok daar voor een bedrag van € 35 miljoen euro. De aanvaller wordt nu met verlies verkocht aan Olympique Lyon voor een nog onbekend bedrag.