Transfernieuws: Vincent Janssen zegt nee tegen Galatasaray

Vandaag werd bekend dat Galatasaray zich gemeld had bij de zaakwaarnemer van Vincent Jansen. Volgens de Turkse Media zou de club geïnteresseerd zijn om Janssen te huren van Tottenham Hotspur. Vincent Janssen speelt pas z’n eerste half jaar bij de club en maakt een moeizaam jaar door. Tot nu toe wist de spits alleen te scoren bij penaltysituatie.

De afgelopen weken heeft spits geen vertrouwen meer gekregen van de trainer die eerst ontzettend enthousiast over hem was. De speler is uit de wedstrijdselectie gehaald en mag niet eens op de bank plaatsnemen. Galatasaray zou de spits graag deze winter willen huren om zo mee te strijden om het kampioenschap.

Vincent Janssen wil graag blijven uitkomen voor het Nederlands elftal waar hij tot nu toe wel indruk maakt. Alleen de spits moet wel blijven spelen als hij wil spelen voor het Nederlands elftal. Doordat hij bij Tottenham Hotspur niet meer aan spelen toekomt lijkt een plek bij het Nederlands Elftal verder weg.

Vincent Janssen zegt nee tegen Galatasaray

De zaakwaarnemer van Janssen besloot direct op het gerucht te reageren. Er was inderdaad interesse van Galatasaray, maar Vincent heeft hier nee tegen gezegd. Vincent heeft een bewuste keuze gemaakt toen hij naar Engeland vertrok. Hij wil het als spits graag in de Premier League maken en niet in de Turkse competitie.

Vincent Janssen geeft aan dat hij liever blijft knokken voor een basisplaats dan dat hij weer naar een andere competitie moet vertrekken. Tottenham ziet de spits liever ook blijven. De club had al laten weten dat ze deze winter liever niet zien vertrekken. Mocht Janssen verhuurt worden dan zou dat eerder zijn om aan de competitie te wennen en niet bij een andere club. Een tijdelijke verhuur bij Swansea City zou eerder tot de mogelijkheden behoren.

Het ziet er echter niet naar uit dat Janssen sowieso dit seizoen nog verhuurd gaat worden. Janssen zelf wil niets liever dan spelen voor zijn club en de clubleiding heeft nog wel vertrouwen dat het ooit goed komt met de spits. Vooral doordat ze hem iedere dag hard zien werken om verder te komen.

De overstap voor Janssen is groot

In 2015 speelde Vincent Janssen nog bij Almere City. De overstap naar AZ was toen natuurlijk al een grote stap voor een bedrag van 500.000. Dit bleek de grootste aankoop sinds jaren te zijn want Janssen werd meteen topscoorder in de eredivisie. Een transfer in 2016 was al snel definitief en spits vertrok voor een bedrag van € 22 miljoen van AZ naar de Spurs.