Transfernieuws: West Ham wil dat Marseille een bod uitbrengt op Payet

Slaven Bilic heeft schoon genoeg van Marseille en heeft de club gevraagd een bod uit te brengen of hun mond dicht te houden. Volgens de trainer maken ze Payet gek met beloftes en wil de speler door de Franse club een transfer afdwingen. Alleen tot nu toe heeft Marseille nog geen realistisch bod uitgebracht.

Als Marseille Payet zo graag willen hebben dan moeten ze € 35 miljoen euro betalen. De trainer geeft aan dat elke speler z’n prijskaartje heeft en zo ook Payet. De Franse middenvelder behoort volgens de trainer tot de top van de club en mag niet zomaar vertrekken. Ondertussen lijkt het tussen Dimitri Payet en West Ham volledig te escaleren.

Payet is door de trainer buiten de selectie gezet en mag meetrainen met de beloftes. Daarnaast zijn z’n teamgenoten woest over z’n gedrag en is hij zelfs uit de whatsapp groep van de club gegooid. Ze vinden dat hij maar moet vertrekken als hij zo graag weg wil. Ze zijn niet blij wat hij met de club doet.

West Ham zelf heeft laten weten dat Marseille twee keer een bod heeft uitgebracht op Payet. De club heeft beide keren het bod afgewezen. De clubeigenaar geeft aan dat ze hun beste spelers niet verkopen en al helemaal niet voor een klein bedrag. Volgens de laatste geruchten heeft Marseille een bod uitgebracht van 20 miljoen euro.

Vorig jaar heeft Payet nog een nieuw contract getekend

Vorig jaar februari heeft Dimitri Payet nog een nieuw contract getekend bij de Hammers. Officieel ligt de middenvelder nog tot medio 2021 vast. Tijdens het EK 2016 behoorde hij tot één van de uitblinkers bij het Franse elftal. Direct stonden de clubs in de rij om de middenvelder over te nemen. Payet bleef z’n club op dat moment nog trouw.

De afgelopen jaren groeide de middenvelder uit tot een publiekslieveling. Hier is op dit moment echt helemaal niets meer van over. De fans en het team zijn woest over z’n gedrag. Vooral omdat de middenvelder besloten heeft om te gaan staken totdat z’n transfer rond is.

Payet wil terug naar huis

Voordat Dimitri Payet bij de club kwam speelde hij al bij Olympique Marseille. Het schijnt dat de fransman heimwee heeft gekregen en terug naar huis wil. Payet wil hoe dan ook een transfer forceren met z’n oude liefde. Dit probeert hij o.a. door te staken met voetballen.