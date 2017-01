Transfernieuws: Anwar El Ghazi vertrekt naar OSC Lille

De transfer tussen Ajax en OSC Lille is officieel beklonken. De clubs hebben het nog niet bevestigd, maar volgens het AD wordt Anwar El Ghazi woensdag officieel gepresenteerd als speler bij OSC Lille. Ajax ontvangt 8 miljoen euro voor de rechtsbuiten die dit seizoen vooral vanaf de bank moest toekijken.

El Ghazi verloor dit seizoen voor het eerst zijn basisplaats aan Bertrand Traoré. De afgelopen duels kreeg hij wel weer een kans van Bosz. De enige reden waarom hij een kans kreeg was omdat Traoré in de Afrika Cup speelt. Daarvoor raakte de buitenspeler geblesseerd waardoor El Ghazi mocht spelen. El Ghazi wil echter in de basis spelen en drong daarom op een transfer aan.

Door het vertrek van El Ghazi zal Ajax op snelle sprong nog een vervanger moeten vinden voor de buitenspeler. Vooral omdat Bosz veel last heeft van blessureleed is het handig als er nog een reservespeler is voor op de flanken. Clement en Cerny zijn beide geblesseerd waardoor er bijna niemand is voor deze positie. Voor Justin Kluivert is het nog te vroeg om basisspeler te worden.

El Ghazi werd al snel dit seizoen uit de selectie van Bosz gezet. De buitenspeler was namelijk uit z’n slof geschoten tegenover de trainer. In de maand november moest hij hierdoor als straf meetrainen met de selectie van jong Ajax. Na Gudelj en Bazoer is El Ghazi de derde speler die dit transferseizoen vertrekt bij Ajax.

Nieuw contract voor 4 jaar

De nog 21 jarige buitenspeler tekent morgen waarschijnlijk live voor de pers een nieuw contract bij OSC Lille voor 4 jaar. In Lille hoopt El Ghazi dat hij z’n loopbaan een nieuw impuls kan geven. Hij hoopt weer op een plek in de basis en wie weet een stap naar een grotere club in het buitenland.

Lille behoort helaas niet tot de topclubs van de Franse competitie en staat op dit moment op de 14e plek. Het zou goed kunnen dat El Ghazi meteen dit weekend al mag aantreden. De speler zou mogen helpen om de club te behoeden van degradatie. Zaterdag staat een zware uitwedstrijd op het programma tegen Olympique Lyon, de nieuwe club van Memphis Depay.

Eerste buitenlandse club voor El Ghazi

Lang geleden speelde El Ghazi voor de jeugd van Feyenoord. In 2009 stapte hij over naar de jeugdopleiding van Sparta. Hij kwam hier nooit in de basis want in 2013 maakte hij de overstap naar jong Ajax. In 2014 werd hij officieel aan de selectie van Ajax toegevoegd. Lille wordt hiermee de eerste buitenlandse club voor El Ghazi.