Transfernieuws: Van Aanholt maakt overstap naar Crystal Palace

Patrick van Aanholt mag zich de duurste Nederlandse linksback in de geschiedenis noemen. De Nederlander stapt over van Sunderland naar Crystal palace. Vandaag heeft de Nederlander zijn handtekening gezet onder een 4,5 jaar contract bij Crystal Palace. Hij tekent hierdoor tot medio 2021 bij de club.

De transfersom is officieel niet bekend gemaakt, maar de Engelse media weten te melden dat het om 16,5 miljoen euro gaat. Hij is daarmee direct de duurste linksback uit de Nederlandse geschiedenis. Het vorige record stond op Royston Drenthe. Hij werd ooit verkocht voor 14 miljoen euro.

Eind vorige week werd al bekend gemaakt dat Van Aanholt ging vertrekken. Sunderland directeur Martin Bain had laten weten dat er een akkoord tussen beide clubs gesloten was. Volgens Bain had Van Aanholt zelf aangegeven niet meer voor de club te willen spelen. Dit was volgens de directeur een reden om een transfer te zoeken voor de linksback. Volgens de directie is dit de beste oplossing voor beide partijen.

Een reden waarom er gekozen is voor Crystal Palace zou Sam Allardyce zijn. De twee werkte twee jaar geleden al samen bij Sunderland. Vanaf nu gaan ze opnieuw samenwerken bij Crystal Palace. De linksback geeft dan ook aan dat hij heel blij is met de transfer. Volgens Patrick was hij toe aan verandering. Hij speelde al twee jaar voor Sunderland.

Spelen om degradatie te voorkomen

Op dit moment heeft Crystal Palace het zwaar in de Premier League. Van Aanholt is erbij gekomen om degradatie dit seizoen te voorkomen. Volgens de speler zelf zou dit moeten lukken. Ze hebben een goed team en de trainer heeft in het verleden al het uiterste uit hem weten te halen. Hij weet zeker dat hij het goed gaat doen onder begeleiding van Allardyce.

Hij geeft aan dat hij het gevoel van degradatie eerder heeft meegemaakt met Sunderland. Hij weet als geen ander wat er nodig is om dit te voorkomen. Na z’n presentatie vanochtend hoopt hij natuurlijk snel op speeltijd voor z’n nieuwe ploeg. Dinsdagavond kan hij misschien al in actie komen tijdens een wedstrijd tegen Bournemouth.

Opleiding in Engeland

Op jonge leeftijd maakte van Aanholt de overstap van het jeugdteam van PSV naar Chelsea. Bij Chelsea werd hij regelmatig uitgeleend aan verschillende clubs. In 2012 speelde hij zelfs even op huurbasis in Nederland bij Vitesse. Uiteindelijk maakte hij in de zomer van 2014 de overstap naar Sunderland voor € 1,9 miljoen euro. Na een paar mooie seizoenen bij Sunderland stapt hij over naar Crystal Palace.