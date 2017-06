Bitcoin bestaat vandaag 7 jaar en dit zorgt voor nieuwe miljonairs!

Vandaag precies 7 jaar geleden is het allemaal begonnen voor de Bitcoin. Vandaag bestaat de digitale munt precies 7 jaar. Tegelijk met het jubileum heeft de munt een nieuw record verbroken. De bitcoin koers is in 7 jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. De koers ging vandaag over de $ 2.100 heen. Dit staat gelijk aan ongeveer € 1878. In de eerste uren van de maandagochtend ging de koers zelfs over de $2185 heen. Afgelopen weekend was de digitale munt voor het eerst meer dan $ 2000 per Bitcoin waard.

Op 22 mei 2010 werd de eerste officiële transactie gedaan met Bitcoins. Programmeur Laszlo Haynecz kocht 2 Papa John’s Pizza. Hij betaalde met 10.000 Bitcoins die hij net gemined had. De munten hadden toen nog maar een waarde van $ 0,003 cent per stuk. De enige manier om aan Bitcoins te komen is door ze met krachtige computers op te graven. Je kan het vergelijken met digitaal goud. De programmeur Laszio Haynecz had er zo 10.000 verkregen. Hij besloot om hiermee de pizza’s te kopen en Papa John’s ging akkoord. Hiermee was de eerste Bitcoin transactie een feit en werd de munt officieel een valuta.

De waarde van de Bitcoins is de laatste jaren enorm gestegen!

De 10.000 Bitcoins waren bij de eerste transactie goed voor $ 30. Dezelfde pizza’s zouden nu omgerekend $ 21,8 miljoen kosten in Bitcoins. Als de eigenaar van Papa John’s de munten bewaard heeft zou hij nu in één klap multimiljonair zijn. Het enige wat hij daarvoor hoefde te doen is 2 pizza’s verkopen en de munten 7 jaar lang bewaren.

In het begin waren het vooral programmeurs die geloofde in de Bitcoin. Ze gingen aan de slag om de munten met speciale computers te minen. Programmeurs die 7 jaar geleden voor $ 100 aan Bitcoins wisten te verzamelen hebben nu een vermogen van $ 72,9 miljoen. Het is natuurlijk alleen de vraag hoeveel programmeurs het aandurfde om zolang te wachten met het verkopen van de munten.

Hoe kan je aan Bitcoins komen?

Net als aan het begin 7 jaar geleden zijn er eigenlijk twee manieren om aan de Bitcoins te komen. De eerste is door te gaan minen. Op deze manier zijn de eerste munten op de markt gekomen. Minen is een soort wiskundige raadsels laten oplossen door de computer. Dit is zelfs voor super computers zoveel werk dat ze vaak een maand bezig zijn voor één Bitcoin. De raadsels worden steeds ingewikkelder waardoor het steeds lastiger wordt om een Bitcoin vrij te krijgen. De reden dat de raadsels steeds lastiger worden heeft te maken met de koers. Als het eenvoudig zou zijn om aan de munten te komen dan zou de koers laag blijven. Je kan het eigenlijk vergelijken met goud. Het wordt steeds lastiger om goud op te graven. Dit is de reden dat je de goudkoers steeds hoger ziet stijgen.

Een andere manier om alsnog aan de Bitcoins te komen is door de munten te kopen. Als je een munt hebt opgegraven komt deze in een speciale e-wallet terecht. Je kan de munten hierin bewaren tot ze meer geld waard worden. Of je kan de munten gebruiken om spullen mee te kopen. Met één bitcoin kan je vanwege de hoge koerswaarde bijvoorbeeld een Macbook aanschaffen. Het is ook mogelijk om tegen de beurskoers een munt als investering te kopen. Je kan dan wachten tot de koers steeds verder stijgt en de munt alsnog verkopen.

Waarom is de Bitcoin koers op dit moment hard aan het stijgen?

Nog voor het weekend stond de officiële koers nog onder de $ 2000. Op dit moment is de koers hard op weg naar de $ 2200. Maar waarom stijgt de koers zo hard tijdens het 7-jarige jubileum? Dit heeft te maken met een aantal nieuwsberichten die dit weekend naar buiten kwamen over de Bitcoin. Het eerste nieuwsbericht was dat Japan de munt officieel gelegaliseerd heeft als valuta. Winkels mogen nu naast de Yen ook de Bitcoin accepteren als officieel betaalmiddel.

Een andere reden waarom de munt hard stijgt heeft te maken met een debat binnen de Bitcoin community. De technologie achter de munt maakt het steeds lastiger om de munt te minen zoals we eerder al gezegd hadden. Er zou een punt aan kunnen breken dat het gewoonweg met onze computers niet meer mogelijk zou zijn. Het idee was dan om weer een nieuwe munt neer te zetten die net zo succesvol zou moeten worden. Dit idee had eigenlijk een negatief effect op de koerswaarde. Het zou kunnen betekenen dat de Bitcoin straks vergeten gaat worden en niets meer waard is. Dit idee is tijdens een debat alsnog van de baan gegaan. Hierdoor steeg de waarde enorm omdat het nog steeds een veilige investering is.

Investeren in de Bitcoin of in een andere valuta?

Zelfs de internationale regeringen hebben aangegeven dat het veilig is om te investeren in de Bitcoin. Het is misschien wel de enige valuta die tot nu toe elk jaar een groei kent van 117 procent. De meeste investeringen halen misschien 6% maar helemaal geen 117 procent. Vooral als je op zoek bent naar een investering voor de lange termijn is Bitcoin een slimme keuze. Het lijkt erop dat de groei er namelijk nog steeds niet uit is. De Bitcoin koers zal waarschijnlijk nog wel verder gaan stijgen in de komende maanden!

Nog een reden om juist in de Bitcoin te gaan investeren heeft te maken met de wereldwijde vraag. Er is steeds meer vraag vanuit de wereld om op het internet gewoon met één valuta te betalen. Voor beleggers is dit een reden om hierop in te spelen en te investeren in de Bitcoin! Uiteraard heeft de munt de laatste tijd wel concurrentie gekregen van andere digitale munten, maar deze hebben nog steeds niet het succes van de Bitcoin evenaart. De meeste mensen zullen de munt echter niet gaan gebruiken om mee te shoppen. De munt wordt tot nu toe vooral gebruikt als belegging.