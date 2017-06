Transfernieuws: Antoine Griezmann vertrekt definitief bij Atletico Madrid

De 26-jarige sterspeler van Atletico Madrid heeft tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat hij deze zomer vertrekt. Antoine Griezmann heeft laten weten dat hij graag bij een club wil spelen waar hij prijzen kan winnen. De afgelopen jaren is dit helaas niet met Atletico Madrid gelukt.

Vandaag kwam officieel zijn autobiografie uit en bij de release was de pers uitgenodigd. Tijdens het persmoment nam Antoine Griezmann de tijd om over zijn toekomst te praten. De spits gaf aan dat zijn toekomst niet meer bij Atletico Madrid ligt en dat hij deze zomer vertrekt naar een andere club.

Officieel laat Griezmann nog in het midden naar welke club hij vertrekt. Hij heeft laten weten dat hij aanbiedingen heeft ontvangen uit Engeland, Duitsland, China en de Verenigde Staten. In het contract van de aanvaller zit een transferclausule van tachtig miljoen euro.

Manchester United een optie voor de sterspeler

De Franse sportkrant l’Equipe besloot het de Franse speler op de man af te vragen. Hij vroeg de speler hoe groot de kans was dat hij naar Manchester United vertrekt op een schaal van 1 tot 10. Griezmann gaf het een 6. De sterspeler schijnt dus zeker weten te overwegen om naar Engeland te vertrekken.

Griezmann geeft zelf aan dat het een trend is om als sterspeler in de Engelse competitie te spelen. Het zou dus goed kunnen dat hij naar de Engelse competitie vertrekt. Manchester United is één van de weinige clubs met de financiële middelen om Griezmann te halen. Dit zou een logische stap zijn voor de aanvaller.

De Fransman wist het afgelopen seizoen 26 keer te scoren voor Atletico Madrid. Ondanks de doelpunten komt het team volgens Griezmann tekort. Opnieuw eindigt een seizoen voor hem met lege handen. Hij wil graag naar een club waar hij weer prijzen kan winnen. Op dit moment mist hij gewoon sportief succes bij de club.

Eerste grote transfer buiten Spanje

De kans is groot dat Antoine Griezmann naar een club buiten Spanje vertrekt. In zijn contract staat bijvoorbeeld een clausule dat hij niet naar een concurrent als Real Madrid mag vertrekken. Dit zal betekenen dat het zijn eerste grote transfer buiten Spanje is. Hij volgde namelijk een jeugdopleiding bij Real Sociedad.

In 2014 nam Atletico Madrid Griezmann over van Real Sociedad voor € 30 miljoen euro. Het lijkt er dus op dat de club een grote winst op hun sterspeler gaat maken. Een vervanger is al op het oog namelijk zijn Franse collega Lacazette van Olympique Lyon.