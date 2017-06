Transfernieuws: Real Madrid betaald € 45 miljoen voor talent Vinicus Junior

Real Madrid heeft € 45 miljoen euro neergelegd voor het 16-jarige talent Vinicus Junior. Op dit moment voetbalt de Braziliaan nog bij de topclub Flamengo. Het is de bedoeling dat hij hier tot zijn 18e blijft voetballen. Officieel vind de transactie plaats op 1 juli 2018. Vanwege zijn leeftijd neemt de club hem pas in 2019 officieel over.

De Braziliaanse tiener heeft de laatste tijd enorm veel indruk gemaakt. O.a. op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap onder de 17 jaar. Mede dankzij zijn bijdrage werd Brazilië kampioen. Hij werd ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Omdat de speler nog vrij jong is zal hij pas op z’n 18e voor het eerst bij de club te zien zijn. Tot die tijd wordt de speler officieel verhuurd aan Flamengo.

Met een bod van € 45 miljoen euro zet Real Madrid andere kanshebbers officieel buitenspel. Afgelopen week tekende hij nog een nieuwe overeenkomst bij Flamengo. Hierdoor steeg zijn marktwaarde enorm. Hierdoor moesten de Spanjaarden enorm in de buidel tasten om de speler over te nemen.

Bod van FC Barcelona is afgewezen

Officieel heeft Vinicus Junior een overeenkomst tot 2022. Zolang is Real Madrid niet van plan om de speler te verhuren aan Flamengo. Na alle waarschijnlijkheid sluit hij in de zomer van 2019 aan bij het eerste elftal. Het is de bedoeling dat hij ook direct een kans krijgt in het basiselftal.

FC Barcelona was ook van plan om de 16-jarige naar de club te halen. Net als Real Madrid hadden ze het toptalent gescout tijdens het toernooi onder de 17. FC Barcelona bracht een bod uit van 25 miljoen euro. Helaas voor de Catalanen was de bodemprijs volgens zijn contract minimaal € 30 miljoen. Dit bod was dus te laag om in onderhandeling te nemen.

Real Madrid besloot hier nog een schepje bovenop te doen door € 15 miljoen extra te bieden. Overigens is de € 45 miljoen het basis bedrag voor de transfer. Er zijn ook nog extra commissies die de speler en club als bonus kan verdienen. Volgens insiders zou de jonge linksbuiten ook al meteen een jaarsalaris ontvangen van € 8 miljoen euro. Ondanks dat hij nog niet eens aan spelen toe gaat komen.

Volgens de Spaanse krant Globo Esporte loopt de deal zelfs op tot € 61 miljoen euro. Dit alles voor een speler van slechts 16 jaar. Daar komt nog eens bij dat hij slechts twee officiële wedstrijden voor Flamengo gespeeld heeft. Totaal komt zijn speelminuten uit op 17 minuten.