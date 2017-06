Transfergeruchten: Alexis Sanchez bijna rond met Bayern München

Eén van de grote sterspelers bij Arsenal lijkt de Engelse Premier League te gaan verlaten. Hij had er al geen gerucht van gemaakt dat hij aankomende zomer wil vertrekken. Alleen het was nog niet zeker naar welke club hij zal vertrekken. Het lijkt er nu op dat hij vrijwel rond is met Bayern München.

Volgens de krant El Mercurio is Bayern München al rond met Arsenal over de transfersom. Er zou nu alleen nog een deal gesloten moeten worden met Alexis Sanchez. Deze zou al zo goed als rond zijn op een paar details na.

Volgens de insiders ontvangt Sanchez straks een salaris van 30 miljoen per jaar. Arsenal ontvangt voor de deal 58 miljoen euro. Dit is natuurlijk geen bod die ze kunnen afslaan. Als de laatste details rond zijn vertrekt de Chileen deze zomer naar Duitsland.

Alexis Sanchez heeft aangegeven dat hij wil vertrekken om weer mee te doen om prijzen. De Chileen baalt ervan dat hij zelf goed speelt, maar dat zijn club geen prijzen pakt. Bayern München is als Der Rekordmeister natuurlijk een alternatief waarmee hij wel de gedroomde prijzen kan pakken.

Sanchez krijgt twijfels na gesprek met Arsenal

Ondanks dat alles op een paar details rond zou zijn heeft de speler twijfels gekregen. Arsenal wil hem voor het bod van Bayern München laten gaan, maar heeft de speler nog wel een laatste aanbieding gedaan. Hij zou een contract verlenging kunnen krijgen met extra salaris.

Op dit moment heeft Arsenal een aanbieding gedaan waarbij hij hetzelfde kan verdienen als bij Bayern München. Zijn contract loopt nog tot medio 2018 en ze zijn bereid om deze open te breken. Arsene Wenger heeft al aangegeven aan de club dat hij graag wil dat Sanchez blijft.

Wenger heeft gevraagd of Arsenal misschien het bod toch naast zich neer kan leggen. In principe is hij nog niet aan het einde van het contract. Dit wil zeggen dat ze niet verplicht zijn om hun sterspeler te laten gaan. Aan de andere kant wil hij ook niet dat de speler met tegenzin blijft en minder gaat presteren. Dit is de reden dat ze hem een contractverlenging aanbieden.

Sanchez bereid om na te denken

Sanchez heeft inmiddels aangegeven dat hij bereid is om na te denken over beide aanbiedingen. Hij twijfelt eraan om ondanks het teleurstellende seizoen toch bij te tekenen bij Arsenal. Het zou dus goed kunnen dat er deze zomer toch geen transfer aankomt voor de Chileen.