Transfernieuws: Chelsea en Man City in de race om Virgil Van Dijk

De Nederlandse verdediger Virgil van Dijk heeft zichzelf het afgelopen seizoen in de kijker gespeeld in de Premier League. Verschillende clubs hebben aangegeven dat ze interesse hebben in de verdediger. Volgens de laatste geruchten zijn vooral Chelsea en Man City in de race om een handtekening te krijgen.

Manchester City weet als geen ander dat Virgil van Dijk dit transferseizoen één van de grote namen gaat zijn. Ze willen daarom eigenlijk niet wachten tot de markt officieel opengaat op 1 juli. Het liefste willen ze hiervoor al een overeenkomst bereiken met Southampton.

Vanwege de interesse door verschillende clubs en zijn jonge leeftijd lijkt het erop dat Van Dijk een nieuw record gaat vestigen. Hij gaat waarschijnlijk de duurste verdediger van de Premier League worden. Het vorige record staat op naam van David Luiz in 2014. Hij werd door PSG gekocht van Chelsea.

Het huidige record staat op dit moment op 50 miljoen euro. Chelsea heeft al aangegeven dat ze meer dan 50 miljoen willen betalen voor de komst van Virgil van Dijk. Dit toont wel aan hoe groot de interesse is in de Nederlander. Trainer Antonio Conte heeft aan de clubleiding aangegeven dat ze kosten wat het kost hem moeten contracteren.

Liverpool mengt zich ook in de strijd

Volgens de geruchten zou ook Liverpool zich gemengd hebben in de strijd om Virgil van Dijk. Zij hebben ook aangekondigd om diep in de buidel te tasten. De club wil de verdediging namelijk graag versterken met iemand als Van Dijk. Volgens experts zou de Nederlander op dit moment de beste verdediger in de Premier League zijn.

Als het om grote bedragen gaat dan wordt Manchester United natuurlijk ook al genoemd. Het lijkt er alleen op dat de club al een strategie voor volgend jaar bepaalt heeft. Van Dijk zou hier niet in passen omdat ze al andere talenten willen vastleggen. Het transferbudget zou hier al een groot deel aan op gaan.

Chelsea heeft laten weten dat ze er vertrouwen in hebben dat van Dijk voor hun club kiest. De club verwacht dat hij een aanbieding van Liverpool aan de kant zal schuiven. Volgens de club wil hij graag prijzen winnen en dat kan het beste bij hun club.

Van Dijk heeft nog een contract tot en met 2022

Tot medio 2022 loopt het huidige contract van Virgil van Dijk bij Southampton. De speler speelde eerst bij FC Groningen en maakte in 2013 de overstap naar Celtic voor 3 miljoen. Celtic verkocht de speler in 2015 door aan Southampton voor € 15,7 miljoen.