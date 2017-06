Bitcoin koers pakt magische $ 3000 grens, maar zakt direct in

Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de munt behaalt hij de koers van $ 3000. Analisten kijken hier al een paar weken naar uit. Eind mei wisten ze nog te melden dat de koers van $ 2000 voor het eerst verbroken was. Nu is er vandaag alweer een nieuw record gevestigd met een koers van $ 3000.

Gisteren werd in de middag het nieuwe record gevestigd en bereikten de koers een nieuw record van $ 3.000. Een historisch record want zo hoog heeft de koers nog nooit eerder gestaan. Alleen rond 10.00 Nederlandse tijd vanochtend daalde de koers abrupt met $ 300 waardoor de koers op $ 2650 kwam te staan.

Op dit moment van schrijven is de koers zich weer aan het herstellen en staat deze op $ 2839. Ondanks dat de koers ineens enorm daalde kruipt hij alweer omhoog richting de $ 3000. Nog een gegeven is dat de munt in slechts 30 dagen tijd met een waarde van $ 1000 is gestegen. Investeerders hebben zo een leuke winst gemaakt in de afgelopen 30 dagen.

Hoe komt het dat de munt ineens weer inzakt?

De laatste weken gaat de bitcoin koers enorm op en neer. De munt kan in waarde ineens enorm stijgen en ineens enorm zakken. We hebben dit al eerder gezien met zelfs een drop van bijna $ 1000. Het is logisch dat hier vragen over ontstaan.

Volgens investeerders is het een logische reactie. $ 3000 was een nieuw record voor de digitale munt. Er zijn investeerders die twijfelen over de munt. Ze weten niet of de munt het opnieuw aankan om records te verbreken. Ze hebben daarom ingesteld dat de munt bij een waarde van $ 3000 verkocht mag worden.

Hierdoor is er tijdelijk ineens een groter aanbod in munten doordat verschillende investeerders dit ingesteld hebben. Er zijn ook investeerders die ingesteld hebben dat bij een winst van $ 1000 de munt verkocht mag worden. Het resultaat is dus dat de koers even een daling maakt.

Doordat er nog steeds een enorme vraag is zal de koers zich vanzelf weer herstellen. In een dag tijd daalde de koers met ruim $ 300, maar we zien ook dat de koers zich alweer bijna hersteld heeft. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de munt nooit meer z’n recordhoogte of hoger gaat behouden.

De samenvatting van het afgelopen weekend

Zondag was er een officieel nieuw record van $ 3,012.05.

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de munt boven de $ 3000 uitkwam

De waarde steeg door de interesse uit Aziatische landen

Bitcoin heeft z’n waarde nu verdriedubbeld sinds 31 december. De koers stond toen op $ 968

De koers is in juni alleen al met 30 procent toegenomen

Enorme interesse in de munt vanuit Azië

Het lijkt erop dat vooral de Aziatische landen ervoor gezorgd hebben dat de munt een nieuw record behaald heeft. De afgelopen weken nam de vraag al enorm toe vanwege de wetswijziging in Japan. De munt werd geaccepteerd naast de Yen.

Maar niet alleen Japan staat in de rij om te investeren in de munt. China had in februari een ban opgelegd op de handel op de munt. Ze wilde uitzoeken of alles wel eerlijk verliep. Uiteindelijk konden ze niets vinden en is in juni de ban opgeheven. Het resultaat is vooral het afgelopen weekend duidelijk te zien. Een groot aantal Chinezen handel sites hebben de Bitcoin weer opgenomen als belegging.

Het afgelopen weekend waren een groot aantal Chinezen bereid om $ 40 tot $ 60 boven de koers te betalen om een munt in hun bezit te krijgen. Je kan dus wel zeggen dat er een ware run op de munten is ontstaan na het opheffen van de ban door China.

In februari werden er nog een hoop munten door Chinezen verkocht. Ze waren onzeker over de toekomst omdat ze niet wisten wat er uit de ban zou komen. De Chinezen die toen hun munten verkocht hebben willen ze graag weer terug. Dit heeft ervoor gezorgd dat de munt een koers boven de $ 3000 heeft bereikt.

Fantastisch jaar voor de Bitcoin

Het ziet ernaar uit dat Bitcoin echt een fantastisch jaar gaat draaien. De munt is tot op heden qua waarde ongeveer 200% gestegen volgens officiële handelsmarkten zoals de Nasdaq. In juni alleen al is de munt met zo’n 30% in waarde gestegen. De waarde van de munt lag op 31 december nog op $ 968.

Volgens de CEO van BKCM is dit mogelijk pas het eerste succesjaar van de munt. Kelly verwacht dat het succes nog een aantal jaren gaat voortduren. Uiteraard zullen er wel af en toe flinke prijsdalingen zijn. Dit zagen we vorige week, maar ook vandaag weer. Uiteindelijk zal de munt zich weer herstellen en verder omhoog klimmen.

Een grote drijvende factor die voor het fantastische jaar gaat zorgen is op dit moment vooral de Aziatische markt. De vraag lijkt steeds meer te gaan toenemen uit Azië. Daar komt nog eens bij dat de ban is opgeheven en ook China een enorme interesse heeft in de digitale munt. De Japanse regering heeft zelfs aangetoond dat het een legale betaalmethode in het land is. Dit zorgt opnieuw voor extra steun voor de digitale munt.

Investeerders hebben toegezegd dat ze meer geld willen gaan investeren in de digitale munt. Vooral omdat de munt op dit moment een veilige haven voor beleggers lijkt te zijn.

Investeer vooral voor de lange termijn!

Bitcoin heeft al vaker bewezen dat de waarde ineens flink kan dalen en stijgen. Het advies is daarom niet om tijdelijk in de munt te investeren. Ondanks dat het rendement van juni zeer lucratief geweest is. Het advies is vooral om de munten voor het lange termijn te nemen.

Het zou goed kunnen dat over 10 jaar tijd de munt meer dan $ 100.000 waard is. Dit noem je pas een investering die de moeite waard is voor het lange termijn. De Saxo Bank had al voorspeld dat in 2017 de grens van $ 2000 verstreken zou worden. Dezelfde bank heeft ook de voorspelling van een ton gedaan. Vertrouw vooral op dit advies en investeer voor de lange termijn.