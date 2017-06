Transfernieuws: Héctor Moreno verlaat PSV voor AS Roma

Vanmiddag werd officieel bekend gemaakt dat Héctor Moreno PSV verlaat om te gaan voetballen bij AS Roma. De centrale verdediger van PSV had nog een contract lopen tot medio 2019 in Eindhoven. Het leek er niet op dat hij zou vertrekken waardoor dit transfernieuws volledig uit de lucht kwam vallen.

Volgens de Italiaanse media heeft AS Roma ongeveer 6 miljoen euro betaald voor de 29-jarige verdediger. Hij heeft bij de Italiaanse club een contract getekend tot medio 2021. De 79-voudige international laat weten dat hij heel blij is dat hij mag tekenen bij AS Roma. Volgens Moreno is deze stap een belangrijke in zijn carrière.

Technisch directeur Monchi laat weten dat hij al een tijd geïnteresseerd is in de verdediger. Hij was al een tijdje van plan om de verdediger naar de club te halen. Helaas waren de omstandigheden er steeds niet voor om hem over te halen. Dit transferseizoen waren de omstandigheden wel goed en is de deal definitief rond.

Héctor Moreno is een verdediger met veel internationale ervaring bij verschillende clubs, maar ook bij Mexico. Hij zou hierdoor goed passen in het plaatje van AS Roma. Op dit moment bereid hij zich voor op de Confederations Cup daarna zal hij zich melden in Rome.

Moreno gaat Strootman achterna

Het is niet de eerste speler die PSV verliest aan AS Roma. De Italiaanse club lijkt graag zaken te doen met de Eindhovenaren. In 2013 maakte Kevin Strootman ook al de overstap naar de Italiaanse hoofdstad. Ondanks blessureleed speelt hij regelmatig in de basis en heeft hij pasgeleden zijn contract verlengt.

De Mexicaanse mandekker speelde pas 2 seizoenen in Eindhoven. In zijn eerste seizoen bij de club pakte hij meteen de landstitel en vervolgens won hij de Johan Cruijff Schaal. De afgelopen twee seizoenen stond hij regelmatig in de basis en heeft hij 80 wedstrijden voor PSV gespeeld. Het afgelopen seizoen maakte hij ook nog eens 7 doelpunten als verdediger.

De meeste seizoenen in de Eredivisie

Zijn jeugdopleiding doorliep hij in Mexico bij Pumas. Hij speelde vervolgens 4 seizoenen bij de Spaanse club Espanyol. Na 4 seizoenen kwam hij bij AZ Alkmaar terecht. Met AZ werd hij in 2009 landskampioen. Uiteindelijk vertrekt hij in 2015 officieel naar PSV voor een bedrag van € 6,5 miljoen euro.

Volgens de Italiaanse media zou zijn transferprijs rond de € 6 miljoen liggen. Extra bonussen kunnen ervoor zorgen dat de prijs oploopt naar € 8 miljoen. Het is niet bekend hoeveel de verdediger bij AS Roma gaat verdienen, maar dit is mogelijk meer als bij PSV.