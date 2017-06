Transfergeruchten: Olympique Lyon wil Bertrand Traore

Olympique Lyon heeft zich officieel bij Chelsea gemeld. Ze willen Bertrand Traore overnemen van Chelsea. De eigenaar van Olympique Lyon heeft dit vandaag naar buiten gebracht. Het afgelopen seizoen werd de speler van Chelsea verhuurd aan Ajax.

Lyon laat weten dat ze graag tot een deal willen komen met Chelsea. Maar de club heeft al laten weten dat ze niet de enige club zijn die graag een handtekening wil. Lyon gaat ervanuit dat ze deze zomer Lacazette gaan verkopen. Ze willen hiervoor graag alvast vervanging in huis halen.

Het afgelopen seizoen heeft Traore indruk gemaakt bij het eerste elftal van Ajax. Hij liet een goede indruk achter bij Ajax en wist 13 keer te scoren in 39 duels. Vanwege zijn uitstekende seizoen bij Ajax hoopt hij zelf aan te kunnen sluiten bij Chelsea.

De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd. Eerst speelde hij bij Vitesse en het afgelopen seizoen werd hij voor z’n ontwikkeling verhuurd aan Ajax. Dit was om aan speelminuten te komen en zo zichzelf beter te ontwikkelen. Volgens Traore is hij er nu klaar voor om in het eerste team van Chelsea te gaan spelen.

Traore laat de beslissing over aan Chelsea

Chelsea heeft volgens Traore nooit aangegeven dat ze geen vertrouwen in hem hebben. Ze hebben hem alleen de boodschap meegegeven dat hij zoveel mogelijk speelminuten moet zien te maken. Hij laat zelf weten dat hij dit gedaan heeft en hij zelf denkt dat hij een uitstekend seizoen gedraaid heeft.

Ondanks dat hij graag bij Chelsea wil spelen weet hij ook dat het niet zijn beslissing is. Hij hoopt alleen stiekem niet dat hij opnieuw een seizoen uitgeleend gaat worden. Hij wil namelijk graag voor zijn eigen club gaan presteren. Het is alleen de vraag of Chelsea dit ook wil. De beslissing ligt volgens hem persoonlijk bij hem.

Traore heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld

Bertrand Traore doorliep de jeugdopleiding bij de Franse voetbalclub AJ Auxerre. In 2013 werd hij overgenomen door Chelsea waarbij hij ook in het jeugdelftal ging spelen. In 2014 werd hij verhuurd aan Vitesse om ervaring op te doen. In de zomer van 2015 keerde hij weer terug bij Chelsea.

In de zomer van 2016 haalde Ajax de speler bij Chelsea op voor een nieuw uitleenseizoen. De Amsterdammers betaalde 2 miljoen euro om de speler te lenen. Volgens de geruchten zou Traore door z’n uitstekende prestatie in de Europa League volop in de schijnwerpers staan. Zijn waarde zou liggen op minimaal 8 miljoen, maar mogelijk gaat hij voor veel meer weg.