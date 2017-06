Bitcoin koers heeft z’n weg naar boven weer gevonden!

De afgelopen dagen was er niet bepaalt positief nieuws te melden over de Bitcoin koers. Terwijl de koers zondagavond nog $ 3000 aanraakte storten de koers volledig in. Donderdag was er een nieuw dieptepunt in de historie met een koers van nog maar $ 2076. Gelukkig heeft de munt z’n weg naar boven weer terug gevonden.

Op dit moment van schrijven is er een koersstijging geweest van 255% Zoals we gewend zijn van de bitcoin weet hij altijd de weg terug weer te vinden. De koers staat op dit moment weer op $ 2483 en lijkt verder omhoog te gaan.

De afgelopen weken lijkt het erop dat de munt vooral in het weekend z’n hoogtepunt beleefd. Doordat de Bitcoin niet verbonden is aan een bank is het de enige munt die ook in het weekend van koers kan veranderen. Hierdoor zagen we ook dat het hoogtepunt van $ 3000 behaald werd.

Samenvatting van de afgelopen maanden

Bitcoin koers behaalde eind mei voor het eerst de $ 2000

Nadat Japan achter de digitale munt ging staan steeg de koers verder omhoog

In slechts een paar weken tijd werd er een nieuw record van $ 3000 gevestigd

De koers stond zondagavond een paar uur op $ 3000 en kelderde daarna naar beneden

Koers schoot omhoog na bekendmaking van toekomstplannen Bitcoin

Het vertrouwen in de munt kwam weer helemaal terug nadat donderdag aan het einde van de dag de toekomstplannen bekendgemaakt werden. Bitcoin liet in de plannen weten wat ze van plan zijn met de toekomst van de munt. Eén van de belangrijkste punten was dat er grotere blokken te minnen zijn straks. Vooral voor de miners van de Bitcoin was dit goed nieuws.

Ondanks dat er een mega dip was in de koers de afgelopen dag is de munt nog steeds met 180% gestegen vergeleken met een paar maanden terug. Dit is de reden dat experts de munt een bubbel noemen. Een bubbel die een keer moet klappen. Veel experts dachten dat het moment daar was nadat de koers volledig instorten na de $ 3000.

Een aantal beleggingsbedrijven gaven het advies om niet meer te investeren in de Bitcoin. Liefhebbers van de munt waren niet bepaalt enthousiast over deze uitspraken. Volgens hun werd de munt altijd al een bubbel genoemd. Telkens weer wist de koers weer omhoog te kruipen ondanks dat de bubbel zogenaamd geklapt was.

Vandaag bewees de munt weer opnieuw dat het geen bubbel is en steeg de waarde opnieuw naar grote hoogtes. Investeerders die gisteren ingestapt zijn op een nieuw dieptepunt hebben een gok genomen, maar wel flink gewonnen. Ze hebben eenvoudig een winst gemaakt van $ 500. Een bedrag dat je normaal niet in een dag verdiend.

Beleggingsfondsen geven weer het advies in te stappen

Ondank dat een paar kritische beleggingsfondsen eerst de mededeling deden dat je beter eruit kon stappen zijn ze nu weer positief over de munt. Ze geven het advies om in te stappen met twee limieten. Volgens hun zou je de munt moeten verkopen als deze lager dan $ 1900 zakt en verkopen bij $ 2330. De $ 2330 is de munt alweer ruim voorbij en wie weet flirt de munt dit weekend weer met de $ 3000.

Als we het kort samenvatten hoef je jezelf eigenlijk nooit te vervelen als je investeert in crypto munten. Het ene moment kan je het beste aandelen kopen en het volgende moment weer verkopen. Als je geen tijd hebt om dit allemaal bij te houden dan is het slim om limieten in te stellen. Het is niet zo vreemd dat beleggingsexperts dit dan ook adviseren aan hun investeerders.

Hoe komt het dat de munt zover naar beneden gezakt is?

Als je ergens in gaat beleggen dan is het belangrijk dat je goed begrijpt wat het nou eigenlijk inhoud. Waarom is de munt zoveel gestegen en waarom is er zo’n enorme daling zichtbaar? Als je de redenen begrijpt dan heb je ook een beetje een idee wat de koers in de toekomst gaat doen.

Als we de data erbij pakken dan zien we dat de munt op 12 juni een hoogtepunt bereikt had van $ 3017,78. Al snel werd dit naar een paar uur alweer gecorrigeerd naar $ 2600. Op 14 juni was er een nieuw dieptepunt van $ 2200. Gisteren behaalde de munt zelfs heel even de $ 2000 grens.

Ondanks deze data is er nog niet echt iets om van te schrikken. Er zijn logische verklaringen waarom de munt zo heen en weer beweegt. Als eerste was er de winstuiktering. Toen de $ 2000 aangeraakt werd waren de verwachting er direct al dat de $ 3000 gehaald zou worden. Een hoop investeerders zijn ingestapt en hebben de munt ingesteld op verkoop van $ 3000. Dit is de reden dat er zoveel munten verkocht werden.

Daarnaast waren er volgens experts 2 cyberaanvallen op de bitcoins. De munten en gegevens van de eigenaren waren veilig maar het verhinderde wel het aantal verkopen. Daarnaast was er ook nog eens een verhit debat over de toekomst van de munt. Gisteren kwam hier uiteindelijk uitsluitsel over en dit werd positief ontvangen met een nieuwe prijsstijging.

De koers zal tot 1 augustus volatiele zijn

Experts verwachten dat de koers zo volatiele blijft tot 1 augustus. De week ervoor zal een nieuwe soft fork geactiveerd worden. Als deze geactiveerd is kunnen er twee scenarios ontstaan. De prijs kan opnieuw omhoog schieten en een nieuw record aantikken. Of de prijs blijft gelijk met zoals deze nu ongeveer is.

Het is dus de vraag wat gaat de koers tot die tijd doen. Het advies aan de echte experts is om juist op dit soort momenten in te stappen. Op de momenten dat de koers dus relatief laag staat. Op het moment dat het 1 augustus wordt zou het zomaar kunnen dat je munt het dubbele waard wordt.

Volgens echte Bitcoin experts is de kans dat scenario 1 gebeurt groter dan scenario 2. Uiteraard zal de toekomst het moeten leren en is het slim om in te gaan stappen op de momenten dat de koers ons gunstig gezind is.