Transfergeruchten: Borussia Dortmund wil Seung-Woo Lee van FC Barcelona

Na de aanstelling van Peter Bosz wil de trainer als eerste qua aanvallers gaan versterken. De scouts van Dortmund hebben de trainer geadviseerd om eens naar Seung-Woo te kijken bij FC Barcelona. De 19-jarige tiener staat bekend als een wonderkind en een groot voetbaltalent.

Borussia Dortmund is niet de enige club die het wonderkind wil overhalen. Volgens de transfergeruchten zouden ook Manchester City, Chelsea en Manchester United interesse hebben. Dit meld de Duitse krant BILD.

In 2011 haalde FC Barcelona het talent naar de club. De vleugelaanvaller wordt al een tijdje de nieuwe Messi genoemd. Alleen in plaats van Argentinië komt deze Messi uit Zuid-Korea. Op dit moment heeft hij nog een contract lopen tot medio 2019.

Peter Bosz is van plan om de voorhoede flink te gaan versterken. Hij ziet dit op dit moment als één van de zwakke plekken van de club. Hij is van plan om minimaal één aanvaller erbij te halen, maar het liefste ziet hij er zelfs twee komen. De eerste versterking is al binnen namelijk Maximilian Philipp. Hij werd twee weken terug van SC Freiburg overgenomen.

Lee maakte 7 jaar geleden al enorme indruk

Seung-Woo Lee werd gescout toen hij slechts 12 jaar oud was. De jonge vleugelaanvaller maakte tijdens het toernooi in 2010 enorme indruk. Op één van de grootste jeugdtoernooien voor zijn leeftijd wist hij direct indruk te maken. Albert Puig was onder de indruk en regelde direct een transfer voor de jonge speler.

Seung-Woo Lee liet direct zien dat hij geen tijd nodig had om zich aan te passen bij FC Barcelona. In zijn eerste seizoen kwam hij 29 keer tot spelen in het jeugdelftal en wist hij 39 keer te scoren voor FC Barcelona. Hij brak hiermee het record van Lionel Messi in zijn eerste jaren.

Lee is vooral erg sterk aan de bal. Dit weten ook de verdedigers die ervoor zorgen dat hij de bal niet meer krijgt. Het resultaat is dat hij hierdoor minder tot scoren komt en FC Barcelona hem het afgelopen seizoen vooral op de bank gezet heeft.

Lee wil zich ontwikkelen door te voetballen

Het is duidelijk dat Seung-Woo Lee zich nog verder moet ontwikkelen, maar hiervoor zou hij toch echt meer moeten voetballen. Hij zou een exit clausule hebben dat als hij deze zomer nog steeds voor het B elftal uit komt hij mag vertrekken. De club die hem overneemt moet dan wel bereid zijn 12 miljoen euro te betalen.

FC Barcelona begrijpt dat de speler speeltijd nodig heeft maar zou hem eerder graag verhuren en later weer terug zien komen bij de club. De toekomst bij FC Barcelona is onzeker en het is de vraag of hij bij Borussia Dortmund wel aan spelen toe gaat komen. De komende tijd zal hier meer duidelijk over worden.