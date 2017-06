Transfernieuws: As Roma en Feyenoord akkoord over Rick Karsdorp

De geruchten lopen nu al een aantal dagen op het kookpunt, maar Feyenoord zou een akkoord bereikt hebben met AS Roma. Het lijkt erop dat we Rick Karsdorp niet meer teurg gaan zien bij Feyenoord. De rechtsbak zal na de zomer voortaan bij AS Roma gaan spelen.

Volgens Sky Italia hebben beide clubs een overeenkomst gesloten voor 12 miljoen euro. Feyenoord zou eigenlijk 15 miljoen voor de rechtsback willen. AS Roma hield voet bij stuk en krijgt nu wat ze willen.

De Rotterdammer heeft officieel nog een contract tot medio 2021 bij Feyenoord. Hij speelde in totaal 101 wedstrijden voor de club en droeg bij aan de landstitel. Hij brak officieel pas door in het seizoen 2014/2015 bij Feyenoord.

Volgens Sky Italia zitten er wel clausules in het contract waardoor het bedrag verder op kan lopen. Mocht Rick Karsdorp goed presteren dan zou de 15 miljoen misschien nog wel gehaald kunnen worden. Dit zijn voorwaarden waar Feyenoord mee akkoord gegaan is volgens Sky Italia. De officiële bevestiging van beide clubs is alleen nog niet naar buiten gekomen.

Persoonlijk akkoord met AS Roma

Volgens de geruchten zou AS Roma al persoonlijk een akkoord hebben gesloten met Rick Karsdorp. Het zou alleen nog tussen de clubs gaan voordat de speler definitief de overstap zou maken. Dit zou nu geslaagd zijn volgens de laatste geruchten.

Volgens Sky Italia zou Karsdorp een nieuw contact tekenen bij As Roma voor 5 jaar. De vader van Rick is op dit moment in Rome om alles rond te krijgen. Deze week zal hij nog officieel zijn handtekening gaan zetten onder het vijfjarig contract bij AS Roma.

Volgens insiders zal het allemaal wat langer duren omdat de technisch directeur van AS Roma bezig is met twee transfers tegelijk. Ze proberen de transfer van Rick af te ronden, maar ook die van de Ivoriaanse middenvelder Jean-Michael Sri.

Rick Karsdorp zelf geniet op dit moment samen met zijn vriendin van een welverdiende vakantie in Mykonos. Als hij gepresenteerd gaat worden zal hij waarschijnlijk even overvliegen met een privéjet naar Rome.

Karsdorp is een eigen kweek speler

Feyenoord zal waarschijnlijk zeer tevreden zijn met de transfer van Rick Karsdorp. Doordat de speler uit eigen kweek komt hoeven ze geen kosten af te staan aan clubs die hem opgeleid hebben. Het lijkt erop dat het een lucratief boekjaar gaat worden voor de club.

Ondanks dat het voor Feyenoord een mooi bedrag is zullen ze wel zuur kijken naar Ajax. Die kreeg voor hun eigen kweek speler Davy Klaassen een stuk meer geld van Everton.