Transfergeruchten: Sergi Roberto vertrekt mogelijk naar Manchester United

Middenvelder Sergi Roberto zou interesse hebben in een overstap naar Manchester United. De middenvelder van FC Barcelona ziet het dit seizoen somber in. De concurrentie op het middenveld is groot en hij is bang dat er geen basisplek voor hem inzit. Een vertrek naar Manchester United zou een oplossing bieden.

Sergi Roberto heeft in z’n contract een afkoopsom staan van € 40 miljoen euro. Manchester United zou het geen enkel probleem vinden om dit bedrag voor de middenvelder neer te leggen. Vergeleken met andere bedragen die ze betaalden om spelers naar de club te halen is de € 40 miljoen een schijntje.

Manchester United zou niet de enige club zijn met interesse in de middenvelder van FC Barcelona. Chelsea zou ook in onderhandeling zijn, maar was niet bereid om de afkoopsom neer te leggen voor een reservespeler. De club is daarom nog aan het onderhandelen met FC Barcelona.

Een nieuwe concurrent maakt de keuze simpel voor Roberto

Het lijkt erop dat Sergi Roberto er klaar mee is om voor zijn plek te vechten. De 25-jarige middenvelder moest namelijk toe zien hoe FC Barcelona opnieuw een nieuwe speler voor zijn plek haalden. Middenvelder Paulinho van Tottenham Hotspur kwam namelijk recent over naar FC Barcelona.

Doordat er opnieuw een nieuwe middenvelder is aangetrokken heeft Roberto het idee dat zijn kans om in de basis te spelen verkeken is. Daar kwam nog eens bovenop dat hij gisteren als reservespeler moest plaatsnemen op de bank in de Spaanse Super Cup tegen Real Madrid.

In de 68ste minuut kreeg hij wel nog een kans toen hij Andres Iniesta mocht vervangen. Maar gezien het om een Super Cup wedstrijd ging had Sergi Roberto gehoopt op een basisplek. Een eventuele transfer zou dit transferseizoen nog een optie zijn voor de middenvelder.

Sergio Roberto is jeugdspeler van FC Barcelona

Voor Sergio Robert is het de eerste keer dat hij mogelijk van club veranderd. De middenvelder is geboren in Reus en begon al snel te spelen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. In 2010 kreeg hij voor het eerst een plekje in het elftal tijdens de Copa del Rey wedstrijd tegen AD Ceuta.

In december 2011 maakten de middenvelder voor het eerst een doelpunt voor het eerste elftal van FC Barcelona. Een vaste basisplek in het elftal heeft de middenvelder eigenlijk nooit gekregen. In 2015-2016 speelde hij nog de meeste wedstrijden in het basiselftal namelijk 31 in de competitie. Afgelopen jaar kwam hij uit op slechts 13 wedstrijden.