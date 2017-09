Transfernieuws: Real Madrid meld zich ook voor Davinson Sánchez

De afgelopen week leek het erop dat Davinson Sánchez zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld had. De verdediger zou zelfs al op het vliegtuig zitten op weg naar Tottenham Hotspur. Vandaag werd bekend dat een deal nog lang niet beklonken is. Tottenham Hotspur wil € 40 miljoen euro betalen en Ajax wil minimaal € 50 miljoen.

Nu de onderhandelingen langzaam vast beginnen te lopen is Davinson Sánchez gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie van de Europa League wedstrijd. Dit is een duidelijk signaal dat de onderhandelingen afgekapt gaan worden. Eerder werd al gezegd dat Sánchez eigenlijk niet te koop is. Vandaag wordt er ineens naar buiten gebracht dat ook Real Madrid zich gemeld heeft voor de verdediger.

De Colombiaanse televisie heeft gemeld dat Real Madrid zich in de strijdt rondom de verdediger gemengd heeft. Real Madrid is bereid meer te bieden en heeft een formeel bod uitgebracht van € 45 miljoen euro voor de verdediger van Ajax. Dit is overigens nog niet het bedrag dat Marc Overmars in gedachten heeft.

De kans is groot dat Real Madrid wel tot een overeenkomst komt

Nu het lijkt dat Tottenham Hotspur geen hoger bedrag gaat bieden is de kans groter dat Real Madrid de speler gaat overnemen. Het bod ligt al vijf miljoen hoger maar nog steeds een eind van de vraagprijs van Ajax af. Ajax wil absoluut de vijftig miljoen vooral omdat ze in principe geen speler meer hoeven te verkopen.

De financiële mogelijkheden bij Real Madrid zijn groter dan bij Tottenham Hotspur. Hierdoor is de kans groter dat Real Madrid wel tot een overeenkomst met Ajax kan komen. Een vaste rol zou de verdediger alleen niet krijgen in Santiago Bernabéu. Hij zou de vaste vervanger mogen zijn van Raphaël Varane. Deze verdediger staat nogal bekend dat hij blessuregevoelig is. Sánchez zou hiervoor een mooie back-up zijn.

Ajax kan een flinke winst boeken op Davinson Sánchez

We zeiden het al eerder mocht Overmars het inderdaad voor elkaar krijgen dat Real Madrid de € 50 miljoen euro gaat betalen dan maken ze een flinke winst. Vorig jaar werd de stopper opgehaald voor een bedrag van € 5 miljoen euro bij Atlético National. Hij heeft nog een contract tot medio 2021.

Sánchez wordt beschouwd als een enorm talent en dit is de reden dat clubs bereid zijn om ver te gaan. Ajax wil liever wat langer dan één seizoen van de verdediger genieten en laat hem dan ook niet voor minder dan € 50 miljoen weggaan.