Transfergeruchten: Everton probeert Diego Costa op te halen

Diego Costa is misschien wel de meest besproken speler in deze transferperiode. De speler wil graag vertrekken bij Chelsea en probeert al maanden een transfer te forceren. Het liefste vertrekt hij naar Atletico Madrid. Er is alleen één probleem hij kan pas in januari vertrekken vanwege het transferverbod.

Tot die tijd lijkt Diego Costa op de bank beland te zijn en is er een discussie met z’n werkgever gaande. Het liefste zoekt de speler daarom voor een half jaar een tussenoplossing. Alleen de meeste clubs willen spelers voor het lange termijn en niet een half jaar. Diego Costa lijkt hierdoor vast te lopen en een half jaar op de bank te moeten zitten.

Ronald Koeman wil Diego Costa eventueel uitkomst bieden en hem een contract van een half jaar aanbieden. Normaal gesproken kiest hij alleen voor het lange termijn. Maar een sterspeler als Diego Costa wil hij best voor een half jaar bij de club halen. Hij denkt dat het Everton een mooie boost kan geven aan de start van het seizoen.

Ronald Koeman liet weten dat als je een goede speler kan vastleggen waarom zou je dit dan niet doen. Ook al is het maar voor een half jaar dan zou het als nog geweldig zijn voor de club. Koeman laat weten dat hij alleen de beste spelers voor zijn club wil en daar hoort Diego Costa bij.

Verschillende clubs willen Diego Costa huren

Everton moet alleen wel concurrentie voor zich dulden als hij Diego Costa wil huren. Er zijn namelijk wel meer clubs die de speler best voor een half jaar willen huren tot hij vertrekt naar Atletico Madrid. Ac Milan, Las Palmas, Real Betis en Deportivo la Cruña zouden zich al gemeld hebben bij Chelsea.

Alleen Chelsea weigert om de speler een half jaar te gaan verhuren. Ze willen gewoon dat hij voor z’n club gaat spelen en zich volledig gaat inzetten. Hierdoor vangen de clubs tot nu toe bot als ze de speler willen huren.

Diego Costa heeft zelf laten weten dat hij juridische stappen tegen Chelsea overweegt. Hij is boos dat hij niet eens in de kleedkamer mag komen en geen contact mag hebben met de spelers mag hebben. Daar staat tegenover dat hij ook niet mag vertrekken. Volgens hem is dit niet eerlijk en zou Chelsea zich ook niet aan het contract houden. Diego Costa zegt zelf dat hij niet de oorzaak is van alle problemen en dat het probleem bij Chelsea ligt.