Transfernieuws: FC Barcelona wil Jean-Michael Seri overnemen van OGC Nice

FC Barcelona was van plan om Jean-Michael Seri over te nemen voor een bedrag van € 40 miljoen euro van OGC Nice. De middenvelder zou een transferclausule hebben van € 40 miljoen. Bij een bod zou hij direct mogen vertrekken en daarom was hij al tot een persoonlijke overeenkomst gekomen met Barça.

Alleen vandaag kwam FC Barcelona erachter dat de transferclausule is verlopen. Dit betekend dat de club als nog in onderhandeling zou moeten om Jean-Michael Seri over te nemen van OGC Nice. Nu er interesse is vanuit FC Barcelona is de club van plan om veel meer voor de middenvelder te vragen dan het oorspronkelijke bedrag in zijn contract.

Arsenal en Liverpool zouden namelijk ook beide interesse hebben in de diensten van de Ivoriaanse middenvelder. Dit zou de prijs volgens Nice omhoog gooien. Ondanks de interesse van andere clubs lijkt het erop dat FC Barcelona de beste papieren heeft. De manager van Nice ontkent echter dat Jean-Michael Seri zal vertrekken.

Volgens de manager van OGC Nice zijn er geen onderhandelingen met FC Barcelona

De manager van OGC Nice heeft laten weten dat ze absoluut niet in onderhandeling zijn met FC Barcelona. Volgens hem heeft Barça nog niet eens contact opgenomen. Het zouden slechts geruchten zijn die niet kloppen. Gezien het einde van augustus nadert verwacht hij niet dat het nog tot een transfer zou komen.

Volgens de manager is er nog niet eens een officiële prijs voor Seri vastgesteld. Ze zouden dus geen flauw idee hebben voor welke prijs de middenvelder weg zou moeten gaan. Hij verwacht zelf dat de speler gewoon bij hun blijft voetballen.

Volgens de manager is Seri gelukkig bij OCG Nice. Of ze nu wel of niet de Champions League gaan halen zou voor hem geen verschil maken tussen een transfer of blijven. Maar de manager tekent wel op dat als er interesse zou zijn vanuit een topclub als FC Barcelona de speler uiteraard wel wil onderhandelen.

Seri wordt al vergeleken met N’Golo Kante. Dit is de middenvelder die hij zelf persoonlijk twee jaar geleden verving bij OGC Nice. Volgens de laatste geruchten zou Seri al akkoord zijn met FC Barcelona en zou hij een lucratief 4-jarig contract tekenen.

Van Portugal naar Frankrijk en mogelijk Spanje

In 2012 begon hij zijn carrière bij FC Porto B. In 2013 werd hij overgenomen door Paços de Ferreira. Bij deze club tekende hij een contract voor 3 jaar en mocht hij voor het eerst in de basis spelen. Na 2 jaar verraste hij iedereen door een contract van 4 jaar te kenen bij OCG Nice. Hij vertrok voor een bedrag van slechts € 2 miljoen naar Nice.